Un’attrice, un ensemble di voci, il palcoscenico: la storia di una donna, di una città, di un anno. Mercoledì 3 novembre, in prima nazionale, Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo saranno i protagonisti di Cosa Nostra spiegata ai bambini di Stefano Massini, in scena al Teatro Verdi di Monte San Savino (Arezzo).

Un racconto in cerca di parole semplici per narrare la storia di Elda Pucci nel suo anno più rappresentativo, iniziato il 19 aprile 1983 quando divenne la prima donna Sindaco di Palermo. Eppure le parole più semplici, a volte, sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire. Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso.

Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo tornano a confrontarsi in scena con le parole di Stefano Massini, a dare forma e struttura a un teatro necessario, civile, in cui il racconto dell’etica passa attraverso le parole, i timbri e le azioni di coloro che spesso non hanno voce. Con la regia di Sandra Mangini e le musiche del M° Enrico Fink eseguite dal vivo da Massimiliano Dragoni (salterio e percussioni), Luca Roccia Baldini (basso), Massimo Ferri (chitarra, bouzouki, mandolino), Gianni Micheli (clarinetto basso), Mariel Tahiraj (violino), Enrico Fink (flauto). Visual Raffaella Rivi per una coproduzione Officine della Cultura, Argot Produzioni e

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Produzioni.

Tutte le info su: www.officinedellacultura.org/eventi/cosa-nostra-spiegata-ai-bambini