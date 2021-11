Nuovi importanti nomi si aggiungono alla giuria del concorso Into the Musical il concorso nazionale di musical ideato e prodotto da Musical Times e Yeshua Production, con la direzione artistica di Denny Lanza, regista, direttore artistico, coreografo, fondatore di Musical Times – il Regno del Musical, realtà di formazione e produzione con sede a Firenze, e di Magda Scuola di Musical a Calenzano.

Saranno presenti a valutare gli artisti in gara Ketty Capra, attrice e presentatrice, responsabile Nazionale Metodo Pass Italia e Fipass, Nicholas Musicco e Onelia Soldini insegnanti della prestigiosa scuola ICMT – International College of Musical Theatre, insieme a Christie Miller co-fondatrice dell’ICMT, attrice pluripremiata e attualmente a capo della sede di New York.

Oltre a loro, ricordiamo la presenza già confermata di Janine Molinari, regista, coreografa, talent scout di Broadway; Alice Mistroni, attrice, performer, regista, autrice, direttrice artistica della Scuola di Musical di Milano; Valentina Spampinato, regista, produttrice, talent scout, ideatrice di Metodo Pass e Performer Italian Cup; Lucio Leone, giornalista, critico, autore; Simone De Rose, interprete di musical, docente, aiuto regia; Luca e Max, autori e conduttori del programma Poltronissima; Denny Lanza, regista di musical, coreografo, produttore.

A condurre le giornate di selezione confermata la presenza di Sabrina Bambi, amatissima speaker radiofonica e conduttrice di programmi di successo.

C’è tempo fino al 7 novembre per partecipare al concorso giunto alla quinta edizione, le selezioni si terranno il 13 e il 14 novembre 2021 al Teatro Aurora di Firenze .

Un appuntamento che si rinnova anche quest’anno con l’obiettivo di scoprire, valorizzare e premiare il talento emergente, mettendo in palio borse di studio e premi speciali. Il concorso è rivolto a performer, danzatori, compagnie, coreografi, registi emergenti, dagli 8 anni di età. Sono invitati a partecipare al concorso giovani artisti, scuole di musical, scuole di danza, registi di musical, coreografi e compagnie di musical amatoriali.

Tre categorie in gara: Sing, aperta a cantanti solisti e duetti canori; Dance, rivolta a solisti/passi a due e gruppi; Complete, aperta solisti/duetti e gruppi che dovranno esibirsi in performance di musical in cui siano presenti almeno due delle seguenti combinazioni di discipline: canto-danza o canto-recitazione.

Le esibizioni dovranno essere dal vivo. Per ogni categoria, tre classi di età: children (8-12), junior (13-17), senior (dai 18 in su).

La giuria valuterà ogni aspetto delle performance dando un punteggio a tecnica, interpretazione, musicalità, presenza scenica, costumi e scenografie, trucco e acconciatura, lavoro coreografico, lavoro registico, originalità. Tutte queste caratteristiche saranno valutate tenendo conto dell’età del concorrente ed eventualmente (laddove fosse chiesto) considerando gli anni di studio.

Molti concorrenti che hanno preso parte alle edizioni precedenti hanno vinto borse di studio o accessi diretti alle più importanti accademie Nazionali e hanno avuto l’opportunità di intraprendere una carriera nel mondo del teatro musicale.

Per iscriversi al concorso è necessario pagare una quota di iscrizione pari a 50 euro per i solisti, 40 euro a persona per duetti e passi a due, 30 a testa per i gruppi (da 3 persone in su). Le quote d’iscrizione comprendono: attestato di partecipazione per ogni singolo partecipante, video professionale multicamera HD dell’esibizione, che sarà inviato al referente entro un mese dall’evento, ingresso gratuito per i partecipanti alle esibizioni.

Sono previsti uno sconto del 10% per gli artisti che parteciperanno a più di un’esibizione e uno sconto del 20% per gli artisti, le scuole e le compagnie che si iscriveranno entro il 30 settembre.

LA SCADENZA DELLE ISCRIZIONI AL CONCORSO È FISSATA PER DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 ALLE ORE 19:00.

Le iscrizioni pervenute oltre questa data non saranno accettate e in caso di bonifico già effettuato, verrà eseguito il rimborso.

Al seguente link il regolamento completo per partecipare:

regolamento-into-the-musical-2021 (1).pdf – Google Drive