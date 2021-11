Per “L’Etica nel sociale e nel lavoro” premiato il progetto “Benessere in Scena” realizzato in collaborazione tra Guna e il Teatro alla Scala

Questa mattina presso l’ADI Design Museum GUNA Spa, azienda italiana leader nella produzione di farmaci di origine biologico-naturale, ha ricevuto il prestigioso Premio “Etica nel Sociale e nel Lavoro”, conferito durante il Festival dell’Etica 2021 organizzato a Milano dall’Associazione Culturale Plana presso ADI Design Museum, con il patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia.

A ritirare il premio Alessandro Pizzoccaro, Presidente di GUNA, con la presenza di Lanfranco Li Cauli, Direttore Marketing e Fund Raising della Fondazione Teatro alla Scala.

Il progetto “Benessere in Scena” è una attività culturale finalizzata a sensibilizzare e informare sul rapporto diretto esistente tra la fruizione dell’arte, la salute e il benessere dell’essere umano. Grazie a questo progetto negli ultimi tre anni sono stati organizzati presso il Teatro alla Scala, prima della messa in scena di diversi balletti, incontri aperti al pubblico per discutere di questi appassionanti argomenti, con artisti, medici, divulgatori e specialisti, anche in collaborazione con ricercatori del CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche.