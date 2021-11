La compagnia Luci della Ribalta in scena domenica al Teatro Cristallo per la Uilt

Questa volta sarà una compagnia di Bolzano, Luci della Ribalta, ad essere padrona della scena del teatro amatoriale della domenica pomeriggio al Teatro Cristallo di Bolzano: il regista Alessandro Di Spazio dirigerà i suoi attori nella divertente commedia di John Graham “Il colpo della strega” nell’ambito della rassegna teatrale della Uilt, “Buona domenica a teatro”. L’appuntamento è per domenica 14 novembre alle ore 16.30. Per accedere alla sala è necessario il Green Pass.

Una divertente commedia degli equivoci andrà in scena domenica prossima, 14 novembre alle 16.30 al Teatro Cristallo di Bolzano: con “Il colpo della strega” bugie e incomprensioni saranno protagoniste sul palco. Lo spettacolo racconta la vita della giovane Sally Hills che approfitta biecamente della mancanza del marito Leonard per passare un pomeriggio con il neoamante Peter Raven, famoso presentatore televisivo. Il loro progetto è però destinato a esplodere in una serie di contrattempi e impegni, fraintendimenti che colpiranno gli altri personaggi come un’onda d’urto di intricatissime bugie. Peter è infatti colpito dal famigerato colpo della strega, rimanendo bloccato nella troppo corta vasca da bagno (voluta ovviamente da Leonard, che ha così la sua inconsapevole vendetta)… La farsa si snoda, con ritmo incessante, in una serie di continui colpi di scena e travolgenti equivoci fino al tourbillon finale ed è solo grazie a paradossali malintesi che l’equilibrio sarà mantenuto sino all’ultimo minuto.

Il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto a 7 euro per chi è in possesso della Cristallo Card, mentre per gli under 26 il costo del biglietto è di 6 euro.

E’ possibile acquistare i biglietti per questo e gli altri spettacoli della stagione del Teatro Cristallo presso la cassa del Teatro, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30/ il giovedì e il sabato anche dalle 10 alle 12 ed un’ora prima di ogni spettacolo. E’ possibile acquistare e scegliere il proprio posto in sala anche online, con carta di credito, sul sito del Cristallo www.teatrocristallo.it

Per poter accedere alla sala, nel rispetto dell’art. 3 del Decreto Legge 23 luglio n. 105, è necessario esibire la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

