il Sestetto dell’Orchestra Fiorentina

nuovo appuntamento nell’ambito del Festival della Liuteria Toscana, arte che affonda le radici nei secoli e che ancora oggi rappresenta un’eccellenza del territorio.composto da Damiano Tognetti e Riccardo Capanni ai violini, Leonardo Bartali alla viola, Iacopo Luciani al violoncello, Andrea Lombardo al contrabbasso e Beatrice Muntoni al pianoforte.

In programma due pagine affini della cameristica romantica e tardo-romantica: il “Quintetto per pianoforte in la maggiore ‘Forellen-quintett'” che Franz Schubert compose per il mecenate Sylvester Paumgartner, riprendendo temi del Lied “Die Forelle (La trota)”, e il “Quintetto in fa minore per pianoforte e archi, op. 34” di Johannes Brahms, opera ricca di richiami schubertiani, tra le più amate del compositore tedesco.

Tra gli strumenti utilizzati, spiccano il contrabbasso realizzato da Gianluca Pierozzi e il violoncello firmato da Franco Giraud, a rappresentare le ultime due generazioni della liuteria fiorentina.

Biglietto 10 euro. Si accede con Green Pass. Prevendite online su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Il Festival dei concerti della liuteria toscana è organizzato dall’Orchestra da Camera Fiorentina in collaborazione con Ministero della Cultura, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Si ringraziano per l’ospitalità Opera di Santa Croce, Conservatorio Luigi Cherubini, Fondazione CR Firenze. Direzione artistica a cura del Maestro Giuseppe Lanzetta. Programma completo sul sito www.orchestrafiorentina.it.

Programma concerto

F. Schubert Quintetto per pianoforte in la maggiore “Forellen-quintett” (La trota), op. 114, D. 667

J. Brahms Quintetto op.34