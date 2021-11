L’armata Brancaleone di Roberto Lantini

Dopo il recente debutto al Teatro Metastasio di Prato, arriva a Bologna al Teatro Arena del Sole dall’11 al 14 novembre il nuovo spettacolo di Roberto Latini, L’armata Brancaleone, prodotto dal teatro toscano con ERT / Teatro Nazionale.

Il titolo rimanda al noto film di Mario Monicelli, scritto con Agenore Incrocci e Furio Scarpelli, binomio meglio conosciuto come Age & Scarpelli, che inventarono una nuova lingua, tra il latino maccheronico, il volgare medievale e il dialetto. La sceneggiatura viene ripresa dalla pièce, che non è però la messa in scena dell’opera cinematografica, ma un omaggio all’eccezionalità della lingua “aulica-burina”, evocando il rocambolesco viaggio del manipolo di eroi condotti dal nobile cavaliere Brancaleone da Norcia, verso un “Altrove”.

L’intento non è dunque portare sul palcoscenico le avventure dell’armata alla ricerca di Aurocastro, ma provare a dare vita a una innovativa visione del testo, una partitura scenica che immagina le parole oltre le parole.

Continua quindi l’esplorazione di Roberto Latini nel linguaggio, scavando fra senso e suono: dopo grandi autori fra cui Pirandello, Goldoni e il recente Cantico dei Cantici: “non si tratta di una riscrittura – afferma Latini – ma di un nuovo modo di ridire il testo, di ridarlo, di riderlo, in una nuova condizione scenica”.

Protagonista un nutrito cast di attori affezionati al regista e con i quali ha già collaborato in passato: Elena Bucci, Ciro Masella, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Marco Sgrosso, Marco Vergani, ai quali si aggiunge Claudia Marsicano, Premio Ubu 2017 come Miglior attore o performer under 35, a comporre, insieme allo stesso Latini, una compagnia di rabdomanti che scovano altezze dalla strada, dagli stracci e dalla polvere per avere uno “spettatore ideale”.

Con la musica e i suoni di Gianluca Misiti, le luci di Max Mugnai e la scena di Luca Baldini, questa Armata Brancaleone diventa un’allegoria dei teatranti/eroi-cavalieri e del teatro contemporaneo/Aurocastro-altrove magico cui propendere. Una dimensione senza tempo, sospesa tra il passato, il presente e il futuro, in cui però non mancano le somiglianze con l’epoca che viviamo.

L’armata Brancaleone

adattamento teatrale di Roberto Latini

da un’opera di Mario Monicelli, Agenore Incrocci, Furio Scarpelli

regia Roberto Latini

musica e suoni Gianluca Misiti

scena Luca Baldini

costumi Chiara Lanzillotta

luci Max Mugnai

assistenti alla regia Giorgia Cacciabue

e Alessandro Porcu

con Elena Bucci, Roberto Latini, Claudia Marsicano, Ciro Masella, Savino Paparella, Francesco Pennacchia, Marco Sgrosso, Marco Vergani

coordinamento tecnico dell’allestimento Marco Serafino Cecchi

assistente all’allestimento Giulia Giardi

direttore di scena Marco Mencacci

macchinista Loris Giancola

elettricista Alberto Martino

fonico Daniele Santi

trucco e parrucco Bruna Calvaresi

sarta Annamaria Clemente

cura della produzione Francesca Bettalli e Camilla Borraccino

amministratore di compagnia Camilla Borraccino

tirocinio formativo Chiara Benicchi

ufficio stampa Cristina Roncucci

foto Guido Mencari

video documentazione Silvia Bavetta

progetto grafico ed editing Francesco Marini

produzione Teatro Metastasio di Prato, ERT / Teatro Nazionale

con il sostegno di Publiacqua

Roberto Latini è attore, regista e autore. Si forma a Roma presso Il Mulino di Fiora, Studio di Recitazione e di ricerca teatrale diretto da Perla Peragallo, diplomandosi nel 1992, e successivamente si laurea presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con una tesi su Shakespeare.

Negli anni fonda Teatro Es, Clessidra Treatro e Fortebraccio Teatro, realtà riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali dal 1999 al 2018, e che dal 2019 avvia una collaborazione con la compagnia Lombardi-Tiezzi.

Nel 2007 assume la direzione del Teatro San Martino di Bologna, esperienza che si conclude nel 2012. Successivamente presenta il progetto Noosfera, una trilogia composta da Noosfera Lucignolo (2010), Premio Sipario nell’edizione 2011, Noosfera Titanic (2011) e Noosfera Museum (2013).

Tra gli altri, ha ricevuto il Premio Ubu 2014 come Miglior Attore per il ruolo di Arlecchino ne Il servitore di due padroni, regia di Antonio Latella, il Premio della Critica nel 2015 per I giganti della montagna e il Premio Ubu 2017 come Miglior Attore per Cantico dei Cantici.

Tra i suoi titoli più recenti: nel 2019 Mangiafoco (drammaturgia, regia e interpretazione), “Miglior spettacolo di prosa” al Premio Le Maschere del Teatro italiano 2021, e In exitu di Giovanni Testori (diretto e interpretato), Sei. E dunque perché si fa meraviglia di noi? da Luigi Pirandello (drammaturgia e regia) nel 2018 e nello stesso anno ll teatro comico di Carlo Goldoni (produzione Piccolo Teatro di Milano). E ancora Quartett di Heiner Müller (regia); Amleto + Die Fortinbrasmaschine, da William Shakespeare e Heiner Müller (diretto e interpretato), nel 2016; Metamorfosi (di forme mutate in corpi nuovi) da Ovidio (diretto e interpretato) nel 2015; Scene di Woyzeck di Georg Büchner / Alban Berg con la regia di Federico Tiezzi, Seppure voleste colpire (scritto, diretto e interpretato) e Ubu Roi di Alfred Jarry (diretto e interpretato), tutti del 2012; L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello (diretto e interpretato) nel 2010.

Informazioni:

Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44 – Bologna

