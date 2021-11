Continua la stagione numero 13 del Teatro Civico 14 con Lasciti prodotto da Sonenalè. L’appuntamento è sabato 6 novembre alle ore 20 e domenica 7 alle ore 18, al Teatro Civico 14 a Caserta. Riccardo Fusiello cura la regia e la coreografia dello spettacolo Lasciti. In scena oltre a Riccardo Fusiello anche Agostino Riolae Alessandra Gaeta. Il disegno luci è curato da Luca Serafini.

Lasciti attraversa l’ambivalenza dei rapporti in una famiglia che si riconosce unita nel proprio lessico comune, ma che spesso mostra fratture, scenari inattesi e vortici pericolosi in cui si resta invischiati.

La compagnia motiva cos racconta lo spettacolo: “Siamo partiti dalla suggestione di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg come prima chiave di accesso a quella intima complessità che sono i legami familiari.”

Il lessico in cui una famiglia si riconosce indica la superficie delle cose, il vocabolario comune che si ripete fino a quando perde il suo significato originario e diventa solo la trama di relazioni familiari spesso insondabili.

Il regista Riccardo Fusiello così si esprime nel descrivere la genesi e i motivi dello spettacolo: “Sono da sempre molto legato a conservare alcuni arredi di famiglia, oggetti… e col tempo mi sto accorgendo che è quasi la volontà di non disperderla, di tenerla con me, di affidare alla collezione di “cose di famiglia” una necessità di identità e unione in opposizione alla dispersione e disgregazione di legami umani che ho sentito come emozioni di fondo che hanno caratterizzato la mia vita.”

La compagnia Sonenalé è diretta da Riccardo Fusiello, coreografo e danzatore, e Agostino Riola, regista e performer. Formazioni ed esperienze che provengono da linguaggi differenti, che attraversano la danza, il teatro e si aprono alle suggestioni dell’arte contemporanea che parte dal corpo. Fondata a Milano nel 2012, in pochi anni la compagnia ottiene prestigiosi riconoscimenti e collaborazioni in Italia e in Europa: Scenekunst – Aarhus (Danimarca), Centro Danza Canal – Madrid, Anticorpi XL – network giovane danza d’autore, E45 Napoli Fringe Festival – Fondazione Campania dei Festival, Movin’Up – Giovani Artisti Italiani e Ministero Beni e Attività Culturali.

Le performance della compagnia sono presentate in importanti festival e teatri italiani come Festival Teatri di Vetro (Roma), Zona K (Milano), Sardegna Teatro (Cagliari), Festival Internazionale della Creazione Contemporanea (Terni), Festival Exister (Milano), Teatri di Vita (Bologna), DAB Festival (Bari), Napoli Teatro Festival Italia, Festival Ammutinamenti – Vetrina della Giovane Danza d’Autore (Ravenna).

Nel 2015 Sonenalé si trasferisce a Bisceglie, in Puglia, per dare vita ad una nuova fase del suo percorso.



