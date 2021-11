i prossimi appuntamenti del Teatro della Cooperativa:

– lunedì 29 novembre alle 20.30 al Piccolo Teatro Strehler NAUFRAGHI SENZA VOLTO, una lettura teatrale di Renato Sarti, tratta dall’omonimo libro, Premio Galileo 2019, dell’antropologa forense Cristina Cattaneo, per raccontare il dramma dei naufragi nel Mediterraneo dal punto di vista di chi lavora per restituire, attraverso le analisi autoptiche, identità e dignità ai profughi morti in mare. Angela Finocchiaro e Renato Sarti daranno vita al reading prodotto dal Teatro della Cooperativa in collaborazione con AGIDI per un evento speciale.

– dal 30 novembre al 5 dicembre al Teatro della Cooperativa andrà in scena SOSPETTI (SUS) di Barrie Keefe, traduzione e regia di Bruno Fornasari, con Tommaso Amadio, Emanuele Arrigazzi, Umberto Terruso, produzione Teatro Filodrammatici di Milano.

Lo spettacolo esplora con lucidità e sarcasmo il potere come forma di abuso.