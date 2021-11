In anteprima per il pubblico milanese ,Lunedì 15 novembre ore 21.15 | Cinema Palestrina

Il film Querido Fidel, trionfatore al Bif&st 2021 con il premio per il miglior attore protagonista a Gianfelice Imparato e per la migliore regia a Viviana Calò, da giovedì 18 novembre uscirà nei cinema di tutta Italia, a pochi giorni dal quinto anniversario della scomparsa di Castro e del primo anniversario della morte di un altro sudamericano, forse il più famoso tra i fan di Fidel, Diego Armando Maradona, protagonista di una delle scene più divertenti.

Lunedì 15 novembre, alle ore 21.15, al cinema Palestrina -via Giovanni Pierluigi da Palestrina, 7- sarà presentato in anteprima per il pubblico milanese con un evento speciale: la regista Viviana Calò e il montatore Niccolò Andenna saranno presenti per il saluto in sala e per l’incontro che seguirà la proiezione.

Querido Fidel, opera prima della regista, è interpretato da Gianfelice Imparato, Alessandra Borgia, Marco Mario de Notaris, Ninni Bruschetta,Antonella Stefanucci, Valentina Acca, Marcella Spina, Agamenòn Quintero.

È la storia di Emidio, un socialista tanto appassionato da aver trasformato casa sua in una roccaforte del Socialismo Reale, e della sua corrispondenza con Fidel Castro a cui scrive regolari rapporti sul suo esperimento e da cui riceve sempre una puntuale risposta. In famiglia la moglie Elena e la nipotina Celia appoggiano con amore la sua battaglia. Ma il figlio Ernesto è la dolorosa spina nel fianco: è un devoto del sogno americano. Sono gli albori di una nuova era e mentre il mondo festeggia la fine della Guerra Fredda, nella famiglia Tagliavini imperversa la battaglia.

«L’idea centrale del film è molto semplice», dice la regista Viviana Calò. «Che succederebbe se un uomo decidesse di vivere il proprio quotidiano, seguendo esclusivamente i propri ideali? Il protagonista della mia storia altro non è che un sognatore, un “picchiatello”, che vive l’eterno conflitto tra la propria ideologia e la realtà con cui è costretto a confrontarsi tutti i giorni».

Querido Fidel è una produzione TeleAut, Audioimage ed eskimo, realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema, Regione Campania e Film Commissione Campania (che sostengono con un contributo anche la distribuzione dell’opera), Regione Lazio ed è distribuito da TeleAut, in collaborazione con Altri Sguardi.

Info evento

La proiezione è aperta al pubblico fino a esaurimento dei posti disponibili.

Nel rispetto delle misure anti Covid-19 è obbligatorio l’ingresso con green pass e per l’intera durata della proiezione andrà indossata la mascherina.

Costo del biglietto cinema Palestrina: 7.50 euro – intero; 6.00 euro – ridotto