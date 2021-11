Rossana Casale, Mariella Nava e Grazia Di Michele insieme col tour “Cantautrici”

Tre artiste differenti nei gusti e nei generi ma unite da una forte amicizia e un grande feeling artistico: Rossana Casale, Mariella Nava e Grazia Di Michele saranno protagoniste, giovedì 18 novembre alle 21 di un concerto tutto al femminile con la loro tappa bolzanina del tour “Cantautrici”. A portare in scena al Teatro Cristallo le tre cantautrici è, ancora una volta, l’Associazione L’Obiettivo all’interno dei suoi “Racconti di Musica”.

Imperdibile appuntamento giovedì 18 novembre alle 21 al Teatro Cristallo di Bolzano: tre inconfondibili voci femminili, Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava si esibiranno in un concerto, organizzato dall’Associazione L’Obiettivo, che racconterà, in musica e parole, la fusione dei loro tre mondi musicali.

Per la prima volta insieme, le tre cantanti condivideranno e mescoleranno i loro repertori e alcuni brani di altri cantanti – tra cui, Renato Zero, Ornella Vanoni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi, Mina – in versioni originali e coinvolgenti. In scaletta sono previste canzoni quali “Le ragazze Di Gauguin”, “Brividi”, “Così è la vita”, “Destino”, “Io e mio padre”, “Gli amori diversi”, “Il cuore mio”, “Semplice”, “Solo i pazzi sanno amare”, “A che servono gli dei”, “Io sono una finestra”, “Mendicante”, “Terra”, ma anche “Spalle al muro”, “Come mi vuoi”, “Per amore”, e tante altre.

Accomunate da un invidiabile orgoglio femminile, Rossana Casale, Grazia Di Michele e Mariella Nava da oltre trent’anni hanno affermato la loro musica cantautorale, lontana dai condizionamenti culturali dominanti e da quelli commerciali, preferendo un percorso artistico libero e sincero, fatto di espressione pura e sperimentazione. Sul palco saranno accompagnate da una super-band di sei grandi musicisti e dal featuring di giovani cantautrici che le tre artiste hanno conosciuto nell’ambito delle loro attività di talent scout. Rossana Casale infatti insegna in Conservatorio da più di 10 anni, Mariella Nava da vari anni ha intrapreso un percorso da discografica mentre di Grazia Di Michele sono note le sue attività di insegnante, produttrice di giovani talenti e direttrice artistica di Rassegne cantautorali.

Il tour “Cantautrici” nasce quindi dalla loro amicizia, che coniuga la canzone d’autore italiana con i ritmi del Sud del mondo e del jazz. I biglietti per la tappa bolzanina al Teatro Cristallo costano: intero 20 euro / ridotto con Cristallo Card 17 euro.

Per informazioni ed acquisto posti online www.teatrocristallo.it

I biglietti si possono acquistare presso la cassa del Teatro Cristallo che è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il giovedì e il sabato dalle 10 alle 12.

Si ricorda che per accedere alla sala è necessario essere in possesso del Green Pass.

