Allo Spazio Rossellini, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio va in scena la seconda edizione della rassegna La fiaba sul comò promossa da ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio. La rassegna, nata lo scorso anno come format digitale e che ha riscosso un incredibile successo di pubblico online, è stata quest’anno ripensata per andare in scena dal vivo con cinque appuntamenti.

Con l’ideazione di Katia Caselli, coordinatrice artistico-progettuale dello Spazio Rossellini, La fiaba sul comò è rivolta ai bambini e alle loro famiglie e rappresenta il trait d’union tra gli spettacoli e il teatro di figura: uno strumento per stimolare la fantasia, intrattenere e divertire, dando spazio alla libertà di immaginazione e creatività.

Domenica 7 novembre alle ore 16 è la volta di Sibylla Tales di Zaches Teatro, uno spettacolo fiabesco, di audacia e scoperta, adatto a bambini e adulti, che mette insieme il teatro di narrazione, il teatro di figura (ombre, marionette, pupazzi), il sound design originale e il linguaggio video.



Lo spettacolo è seguito dal laboratorio creativo a cura di Chien Barbu Mal Rasè.

domenica 7 novembre h 16.00

SIBYLLA TALES

#Cappuccetto Rosso

regia e drammaturgia: Luana Gramegna

scene, costumi, luci e pupazzi: Francesco Givone

musiche originali e paesaggio sonoro: Stefano Ciardi

attrice e cura del progetto: Enrica Zampetti

assistente alla regia, tecnico audio e luci: Gianluca Gabriele

operatore e tecnico video: Sergio Licatalosi

assistente scene, costumi e pupazzi: Alessia Castellano

realizzazione costumi: Giulia Piccioli

compagnia: Zaches Teatro

Sibylla Tales è uno spettacolo fiabesco, di audacia e scoperta, adatto a bambini e adulti, che mette insieme il teatro di narrazione, il teatro di figura (ombre, marionette, pupazzi), il sound design originale e il linguaggio video. Una bizzarra ricercatrice, ispirata alla figura della naturalista e pittrice Marie Sibylla Merian, narra la famosa storia di Cappuccetto Rosso attraverso la forza immaginifica del teatro di figura e un suggestivo universo vocale e sonoro. In questa versione del racconto, influenzata dalle fonti antecedenti Perrault e Grimm, si dà spazio al riverbero immaginifico e simbolico che la storia detiene.

DOPO LO SPETTACOLO

Laboratori di riciclo creativo a cura della compagnia Chien Barbu Mal Rasè

I laboratori prendono spunto dalla tematica di ciascuno spettacolo e vogliono offrire un’occasione di giocare insieme con materiale di riciclo senza regole o schemi da seguire. Tagliando, costruendo, assemblando, strappando ed, infine, pitturando, vedremo nascere sotto i nostri occhi un universo materico fatto di segni semplici ed immediati, nati dalla cooperazione e dall’inventiva di ciascun partecipante. Capitan Riciclo ed il suo Furbo Aiutante saranno a disposizione per chiarimenti e sbadataggini varie.

La compagnia Zaches Teatro nasce a Firenze nel 2007. Lavora sul connubio tra vari linguaggi artistici: la danza contemporanea, i mezzi espressivi del teatro di figura, l’uso della maschera, la ricerca vocale, il rapporto tra movimenti plastici e musica elettronica dal vivo. Dal 2010 riceve sostegno dalla Regione Toscana come giovane compagnia di teatro e danza. Nel 2008 la produzione Faustus! Faustus!, ispirato al mito del Faust e del Golem, vince i premi per Miglior Spettacolo d’Innovazione e Miglior Musica Originale all’Int. Puppet Theatre Festival di Ekaterinburg 2010 (Russia); Special Prize for the original expression and fantasy all’Int. Festival of Children’s Theatres 2011 di Subotica (Serbia) e il Movin’Up del GAI di Torino per partecipare al Festival Man In Fest 2008 in Romania.

Il Fascino dell’Idiozia#1_Trilogia della visione, ispirato alle pitture nere di Goya, è selezionato tra i finalisti del Premio Equilibrio Roma 2009. Vince il premio come Miglior Spettacolo del TeatarFest 2010 di Sarajevo (Bosnia); è finalista all’AICC 2010 (Aarhus Int. Choreography Competition) in Danimarca, ed è inserito nella selezione EXPLO’ 2009/2010 della Giovane Danza d’Autore.

Mal Bianco#2_Trilogia della visione, ispirato ai Manga del maestro giapponese Hokusai, vince il premio di produzione Prospettiva Danza Teatro 2010 di Padova ed è finalista del Premio Equilibrio Roma 2010, riceve il Quality Label della rete di circuitazione europea e-MIX.

Tra il dicembre 2011 e il gennaio 2012 Zaches Teatro collabora alla creazione dello spettacolo “Is there anybody out there?” della Compagnia Sayeh Theatre di Teheran (Iran).

Nel settembre 2013 cura la regia, la scenografia, costumi e musiche per la nuova creazione di teatro ragazzi Pinocchio, in co- produzione con il Teatr Kukol’ di Ekaterinburg (Russia). Lo spettacolo vince il premio per la Miglior Scenografia al VII Int. Festival “Great Petrushka” di Ekaterinburg, il Premio per la migliore scenografia, costumi e maschere al concorso nazionale russo “Arlekin” dedicato al teatro ragazzi, il Premio per la miglior attrice protagonista “Arlekin” Omsk, Russia.

Pinocchio, produzione italiana 2014, vince il Premio Migliore attrice protagonista e Best stage visualization al 22 International Festival of Children’s Theatre Subotica (Serbia), ed è selezione In Box 2015.

Nel 2016 produce lo spettacolo Il Minotauro, nel 2017 Sandokan, spettacolo realizzato con un gruppo di migranti/attori residenti nel territorio fiorentino.

Nello stesso anno si avvicina alla produzione dell’opera lirica per bambini, curando allestimento e regia del Gatto con gli stivali per il Teatro Regio di Parma; Carmencita e L’Elisir d’amore per AsLiCo-Teatro Sociale di Como.

Nel 2017, con estratti del suo Mal Bianco, Zaches partecipa alla realizzazione del documentario Van Gogh sotto le bombe, realizzato da Sky Arte, con la regia di Giovanni Troilo.

Nel 2018 produce lo spettacolo Cappuccetto Rosso, continuando il filone di ricerca sulla fiaba, che debutta nella stagione Met Ragazzi del Teatro Metastasio di Prato ed è finalista al premio In-Box Verde 2019.

Dal 2020 la Compagnia inizia a sperimentare la modalità di fruizione digitale, streaming e live streaming, dando vita ad una produzione creata ad hoc: Sibylla Tales, spettacolo vincitore del bando Live Streaming Theatre di Spazio Rossellini di Roma e ATCL.

RASSEGNA LA FIABA SUL COMO’

Spettacoli per bambini dai 5 anni in su.

Biglietto € 5

Prenotazione obbligatoria a info@spaziorossellini.it

SPAZIO ROSSELLINI – via della vasca navale 58 – Roma

INFO: tel: 345 297 8091 / info@spaziorossellini.it / www.spaziorossellini.it