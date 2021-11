” T.S.G.”, il nuovo singolo di Stefania Altomare, è in arrivo il prossimo 22 novembre in tutti i digital stores e in Heavy Rotation sulle maggiori Web Radio. il nuovo singolo di Stefania Altomare, è in arrivo il prossimo 22 novembre in tutti i digital stores e in Heavy Rotation sulle maggiori Web Radio. Stefania Altomare, cantautrice, polistrumentista e producer, è una delle figure del contemporaneo panorama musicale Indipendente con all’ attivo tre singoli in italiano negli ultimi 12 mesi ed un vasto repertorio di brani originali e cover internazionali .

Dal Sound ricercato e personale contaminato da varie influenze -dal Pop al Folk americano alle atmosfere celtiche al più nero dei Soul- la sua penna racconta d’amore e di meraviglia, di resilienza e spiritualità. Due volte finalista nazionale dell’ I-Tim Tour Estate (2001 e 2003) ha preso parte due edizioni alla

Accademia della canzone di Sanremo seguendo masterclasses con Francesco Renga (2002) e Roberto Molinelli (2004), già finalista nazionale di Sanremo Rock & Trend 2002 e finalista regionale

nella città dei Beatles per il contest britannico Open Mic UK, ha partecipato a due edizioni di Arezzo Wave e al XV° e XVI° Festival di San Marino. In uscita il 22 Novembre , il nuovo singolo “T.S.G.” fotografa e riprende alcune delle sue maggiori influenze .

La canzone, dal sapore Britpop, rappresenta un brano-simbolo del repertorio autoriale di Stefania Altomare ed è un ritorno al Rock Acustico e al semi-analogico dopo le recenti sperimentazioni con l’elettronica e digital-audio. Il titolo riporta la citazione di Oscar Wilde che appare nella seconda strofa del brano: “T.S.G.” fa infatti riferimento alla favola di Wilde “Il gigante Egoista” (“The Selfish Giant”) come metafora del non-amore. Il disco, prodotto e arrangiato da Stefania Altomare, sarà presentato in anteprima il 21 Novembre alle 14:15 su Radio San Marino nello show”#IOSTOCONGLIARTISTI” di Stefano Coveri e Catia Demonte,

su Radio Wueste Wuelle nel programma “La Valigia Di Cartone” con Gialcarla & Dite il 28 Novembre, e successivamente nel format”I racconti della Sera” di Marco Criscuolo in onda su varie emittenti italiane ed internazionali, tra cui l’ Australiana Radio Blu Italia.

Stefania Altomare, calabrese di origine e campana d’adozione, ha debuttato in TV su Italia 1 nel Gennaio 2001 in “Popstar” con Daniele Bossari , “Bande Sonore” con Vanessa Incontrada nel 2001 e

“Cosa succede in città” presso gli studi di “Help!” e “Roxy Bar” di Red Ronnie (2004) su Canal Jimmy di Sky .

Ha inciso un singolo in studio con

Giò Di Tonno nel 2005 ed ha aperto i concerti di Edoardo Bennato, Enrico Ruggeri , Niccolò Fabi, Almamegretta.

Ha tenuto concerti in Svizzera, Grecia, Gran Bretagna, ha calcato i palchi delle più prestigiose manifestazioni per Band Emergenti tra cui il Live MI di Red Ronnie, il cui staff sceglierà di pubblicare il suo primo singolo da solista “A Time for Everything” all’ interno della compilation “Live Mi Vol 1” nel 2010.

Segui e Ascolta Stefania Altomare: https://linktr.ee/stefaltomare

Ascolta Stefania Altomare su Spotify