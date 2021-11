Teatro Olimpico di Roma

Uno spettacolo unico e suggestivo, ricco di ritmi coinvolgenti e suadenti, che unisce musica, tradizione italiana, folclore argentino e danza. Sul palcoscenico, a rendere più suggestiva la serata, i tangueros vincitori di numerosi premi nazionali e internazionali Ravena Abdyli & Matteo Antonietti.

L’idea dello spettacolo Tango all’Opera nasce dall’esigenza di congiungere la grande tradizione dell’opera italiana ai ritmi del tango e del folclore ampiamente diffusi nella regione del Rio de la Plata, zona geografica a cavallo tra l’Argentina e l’Uruguay.

Il risultato è uno spettacolo che propone le più belle arie d’opera dei grandi operisti italiani, come Rossini, Verdi e Puccini, rivisitate dal M° Roberto Molinelli e interpretate dalla viola di Anna Serova, dal pianoforte di Nicola Ippolito e dal bandoneon di Antonio Ippolito.

Il progetto Tango all’Opera vanta dell’alto patrocinio dell’Ambasciata Argentina in Italia.

Bohemian Symphony l’opera rock che riproponee che nella scorsa tournée, interrotta improvvisamente dalla pandemia, aveva registrato più di 10000 spettatori,Definito dal pubblico “uno spettacolo travolgente“,attraversa gran parte della discografia dei Queen grazie alle potenti voci disostenute dall’energia della rock band di(che firma anche la regia del concerto),e la raffinatezza degli arrangiamenti orchestrali decomposta da fiati, ottoni, archi e percussioni, diretta dal MaestroDue ore di puro spettacolo per rivivere l’immensa eredità del repertorio dei Queen con proiezioni e live camera show che impreziosiscono brani indimenticabili come The Show Must Go On, Barcelona, Under Pressure, Somebody to Love: un vero e proprio omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury e alla sua band. http://www.bohemian-symphony. com/