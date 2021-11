Gatta Morta è il nuovo spettacolo di Francesca Reggiani, scritto con Valter Lupo e Gianluca Giugliarelli, da martedì 16 a domenica 21 novembre sul palco del Teatro Olimpico di Roma.

È la sua prima esibizione nella Capitale dopo la pandemia, che del lungo periodo di isolamento a cui siamo stati costretti svela con lucida abilità i risvolti comici. Una scorta di buonumore da aggiungere a mascherina e disinfettante, con personaggi e sketch inediti.

Protagoniste dello spettacolo le pari opportunità, che spesso non sono né tanto pari, né molto opportune. Ma non solo. Gatta Morta è un one-woman-show che in 90 minuti schiera sul palco attualità e costume, informazione e politica, nel tipico stile a tutto campo dell’artista, che alza il sipario su un diario di quotidiane follie.

Tra brucianti monologhi e ciniche riflessioni, ecco sfilare nuovi personaggi come Ilaria Capua, perché senza virologi oggi non c’è show, Concita De Gregorio in quota al giornalismo, Vittorino Andreoli, psichiatra che ci aiuterà a capire i tempi che viviamo. Accanto a loro, star del circo mediatico e seducenti ministri della provvidenza. Tutti uniti e vaccinati per spiegarci la vita al tempo della pandemia.

Francesca Reggiani prende a pretesto la caratteristica principale della gatta morta, ovvero la capacità di manipolare gli altri, per raccontare le sabbie mobili del nostro tempo, l’incerto confine tra vero e falso, sentimenti e risentimenti, buoni visi e cattivi giochi.

Un’abile fotografia dell’oggi scattata per ritrovarsi con un sorriso, o meglio, una fragorosa risata. Alla faccia delle gatte morte, che non se ne abbiano a male.

FRANCESCA REGGIANI – GATTA MORTA

di Valter Lupo, Francesca Reggiani, Gianluca Giugliarelli

e con Linda Brunetta

una produzione Savàs rl

TEATRO OLIMPICO

Piazza Gentile da Fabriano 17 – Roma

www.teatroolimpico.it

tel: 06 3265991

Biglietti: da 23 a 40 euro

Botteghino: 3492378200, biglietti@teatroolimpico.it, orario continuato: 10-19

Link acquisto: https://teatroolimpico.ticka.it/dettaglio-spettacolo.php?negozio_spettacolo_id=860

Orari repliche: dal martedì al sabato ore 21 – domenica ore 18

REDAZIONE