Comincia da Casa Fools – Teatro Vanchiglia la tournée di Troiane, l’ultimo spettacolo dei Fools che attualizza il classico euripideo mettendo al centro la figura femminile: dal 4 al 6 novembre e, ancora, dal 18 al 20 lo spettacolo andrà in scena presso il Teatro Vanchiglia in via Bava 39 mentre, nel corso del mese, in programma altre sette repliche fra Piemonte e Lombardia.

Troiane di Euripide è una delle prime opere nella storia della drammaturgia a narrare la resistenza, eroica e disperata, degli sconfitti. Troiane dei Fools riscrive la tragedia originale mettendo in secondo piano il punto di vista maschile per mostrare il dolore di chi, spesso, subisce maggiormente la follia dell’invasore. La presa di Troia è infatti il pretesto per dare voce a cinque donne stravolte dalla guerra: madri, mogli e figlie, sono loro a sostenere il supplizio più grande per garantire la sopravvivenza della comunità e la promessa di riscatto per il proprio popolo.

La tournée

Dopo il debutto a Casa Fools il tour di Troiane proseguirà fino al 21 novembre: lunedì 8 a Torino presso il Teatro Agnelli (via Paolo Sarpi 111); mercoledì 10 a Pino Torinese presso il Teatro Le Glicini (via Martini 18), venerdì 12 a Como presso lo Spazio Gloria del circolo Xanadù (via Varesina 72); sabato 13 a Moncalieri Teatro Matteotti (via Matteotti 1); domenica 14 a Mantova presso Circolo Arci Tom (Piazza Tom Benetollo 1); a seguire doppia tappa a Milano lunedì 15 presso Arci Bellezza (via Bellezza 16/A) e domenica 21 all’Heracles Symposium (via Padova 21). Dal 18 al 20 novembre, invece, di nuovo in scena a Casa Fools Teatro Vanchiglia.

Il cast – cinque attrici più una

A vestire i panni di Ecuba è Roberta Calia; nel doppio ruolo di Andromaca e Menelao Rebecca Rossetti; a interpretare Elena, Paola Bertello; alle prese con il ruolo di Taltibio Silvia Laniado mentre la giovane Cindy Balliu è la tormentata Cassandra. Sesta attrice a tutti gli effetti è infine la musica. Dalla collaborazione con il giovane compositore Alberto Cipolla sono nati infatti i cinque brani inediti – da cui l’album ‘Troiane Original Score’ pubblicato su Spotify – eseguiti dalle attrici sul palco a cappella. Il lavoro di Cipolla si è concentrato nel caricare le voci femminili di una grande valenza simbolica: ora coro armonico a rappresentare la forza della comunità, ora voci soliste come urlo disperato di sopraffazione.

La regia

La riscrittura del testo, opera di Luigi Orfeo, attore e regista di opera lirica e di prosa che cura anche la regia, è frutto di una ricerca sul potere intrinseco della parola che ha dato vita a una vera e propria “lingua del Mediterraneo”, un melting pot di dialetti del sud Italia che danno allo spettacolo una componente ancestrale e profonda. Un vero e proprio codice, in grado di evocare un rito collettivo più che un atto performativo. Non esiste artificio scenico: i cambi di personaggio, l’intonazione dei cori a cappella armonizzati per cinque voci, tutto avviene sotto gli occhi dello spettatore.

Link al trailer di Troiane https://www.youtube.com/watch?v=6i-1dZOCsfY

L’attività di Casa Fools Teatro Vanchiglia è svolta con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE_ Spazi di PArtecipazione al Centro e con il contributo della Città di Torino e di TAP – Torino Arti Performative.

Troiane a Casa Fools

4, 5, 6, 18, 19 e 20 novembre

inizio spettacolo h 21:00

prenotazioni: mail a prenotazioni@casafools.it

tel e WA +39 392 340 6259

I Fools in numeri:

Più di 150 gli allievi che partecipano ai 5 laboratori di Casa Fools: Bimbi, Teen, Original, Play, Sing, Ciak, Comunicare ad Arte;

che partecipano di Casa Fools: Bimbi, Teen, Original, Play, Sing, Ciak, Comunicare ad Arte; Circa 100 i bambini coinvolti nei progetti dentro e fuori Casa Fools;

coinvolti nei progetti dentro e fuori Casa Fools; Un podcast “Opera Pop” per divulgare l’Opera Lirica in modo innovativo e coinvolgente;

“Opera Pop” per divulgare l’Opera Lirica in modo innovativo e coinvolgente; 25 gli abitanti del quartiere che compongono il Cartellone Condiviso : una giuria che seleziona gli spettacoli della nuova stagione, un gruppo eterogeneo che porta il dibattito teatrale fra chi non è professionista del settore

del quartiere che compongono il : una giuria che seleziona gli spettacoli della nuova stagione, un gruppo eterogeneo che porta il dibattito teatrale fra chi non è professionista del settore Ogni domenica è dedicata alle famiglie con le Domeniche Spettacolari: teatro, illusionismo, giocoleria, magia, ombre, burattini e storie mirabolanti con i migliori artisti per l’infanzia accompagnate da golose colazioni e merende (orari spettacoli alle 10:00 e alle 16:00);

è dedicata alle con le Domeniche Spettacolari: teatro, illusionismo, giocoleria, magia, ombre, burattini e storie mirabolanti con i migliori artisti per l’infanzia accompagnate da golose colazioni e merende (orari spettacoli alle 10:00 e alle 16:00); L’ingresso agli spettacoli è gratuito, il prezzo viene deciso dal pubblico al termine con un’offerta libera

Per accedere a Casa Fools – Teatro Vanchiglia è necessario essere muniti di Green Pass e tessera Arci (€12) che ha validità annuale e dà diritto alla visione gratuita di tutti gli spettacoli in cartellone.