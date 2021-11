Si riaprono i sipari nei teatri d’Italia e torna in scena anche uno degli show più divertenti, che prende ispirazione da un dilemma shakesperiano, rivisitato in chiave comica: dopo il successo del precedente tour, Giovanni Vernia torna sul palco con il suo VERNIA O NON VERNIA, a partire da novembre 2021 fa tappa nelle città italiane. Per chi pensa di conoscere Giovanni, “Vernia o non Vernia” è l’asso nella manica dello showman che in questo spettacolo spiazza e, da solo sul palco, riesce a costruire divertimento partendo da qualsiasi pretesto, al punto tale da chiedersi: ma è lui o non è lui? Conosciamo davvero tutto di Vernia? Una tournée di 20 date per festeggiare con il sorriso migliore il ritorno in scena, che Giovanni commenta così: “Si riparte finalmente! Non vedo l’ora di tornare a coccolare il pubblico, di fargli dimenticare ogni problema per due ore. Divertimento puro. Ce lo meritiamo. E nel caso in cui comunque lo spettacolo non piaccia, tranquilli perché nel lockdown ho imparato a fare le pizze, almeno alla fine si mangia”.

Giovanni Vernia è veramente un talento della comicità all’italiana, che dà sempre conferma della sua poliedricità espressiva agli spettatori, ai fan, ai tantissimi affezionati dei personaggi che, negli anni, ha interpretato, a partire da Jonny Groove. Grazie alla sua versatilità e alla capacità di cimentarsi in più ambiti, è anche autore del suo spettacolo, scritto insieme a Paolo Uzzi (ai testi ha collaborato anche Pablo Solari). Racconta l’attualità con ironia attraverso più forme artistiche e spaziando tra progetti di diversa natura ma spesso collaterali: conduttore radiofonico, personaggio televisivo, attore per il teatro e per il cinema, è anche un influencer sui generis, capace di diventare opinion leader della risata migliore, quella che nasce per la satira di costume e/o politica sempre originale. Su Youtube periodicamente lancia i suoi video e format virali, come “How to become italian” e “Un giorno capirai”, seguitissimi dal pubblico del web; su Facebook conta 2 milioni di follower e su Instagram Giovanni è nel mood “se rido io sto bene, se ridete voi sto benissimo”. Recentemente è sbarcato anche su Tik Tok con uno dei suoi personaggi più “glam”, Jonny Groove, che torna in pista dopo più di un anno di assenza dalle disco. LO SPETTACOLO. Vernia o non Vernia è la vera novità teatrale. Chiunque conosca Giovanni Vernia associa il suo nome alle irresistibili maschere con cui ha conquistato tv e web. In questo spettacolo l’artista racconta da dove nasce la sua follia comica. È un demone interiore il suo, che comincia ad apparire da bambino, stimolato dalla Genova in cui è cresciuto e degli stravaganti parenti pugliesi e siciliani. È una sorte di spiritello dispettoso, che si manifesta in modo sempre più invadente durante la sua carriera da ingegnere, costringendolo a diventare comico di professione. Questo nuovo spettacolo è un esercizio di leggerezza intelligente, dove la storia personale dell’artista si sovrappone a un divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico unico e coinvolgente”. “Vernia o non Vernia” è uno spettacolo scritto da Giovanni Vernia, Paolo Uzzi, con la collaborazione di Pablo Solari. La regia è di Giampiero Solari e Paola Galassi. La produzione esecutiva è di Savà Produzioni Creative. RDS 100% Grandi Successi è radio partner dello spettacolo. GIOVANNI VERNIA Giovanni Vernia è attore, conduttore tv e speaker radiofonico, comico di professione alias elargitore di risate quotidiane. È l’unico artista italiano ad avere un intero spettacolo comico in lingua inglese “How to become italian” in cui insegna, in chiave ironica, vizi e virtù degli italiani agli stranieri (il debutto era stato programmato per maggio del 2020 a New York e rimandato a causa della crisi sanitaria ancora in atto). Protagonista di un vero exploit in televisione con Jonny Groove negli anni di “Zelig”, Vernia è inarristabile e negli anni ha continuato a rinnovarsi, fino a riscuotere un grande successo anche sul web, dove vanta milioni di follower. Proprio per la capacità di raccontarsi, di comunicare sempre in maniera autentica ma surreale al tempo stesso, ha lanciato divertenti e innovativi progetti virali, come #Ancheioshowacasa, social show nato durante il primo lockdown: un format home-made dalle caratteristiche di un vero show televisivo che ha ottenuto grande popolarità tradotta in milioni di views e attenzione da parte della stampa. Da citare anche le pubblicazioni periodiche di video su Facebook ed Instagram “Un giorno capirai”: la rubrica da milioni di click in cui l’attore spiega a suo figlio i paradossali fatti di attualità del nostro Paese, facendo una satira originale di costume e/o politica; e la più recente “News Cantata”, una rubrica dal pubblico e dagli addetti ai lavori, molto in cui l’artista riesce con abilità a tradurre, sulle notte di canzoni famose, i fatti di attualità più controversi, che per magia diventano divertenti. Da ingegnere per una multinazionale a comico di professione, ma anche cantante, ballerino,

Giovanni nel corso della sua carriera non si è fatto sfuggire nulla! Il pubblico televisivo, dopo averlo amato per le più esilaranti imitazioni in Tale e Quale Show, l’ha poi ritrovato in diverse occasioni, ultima tra tutte, quest’anno, è il PrimaFestival, unico programma dedicato al racconto dei retroscena della kermesse in onda su Rai1, che Giovanni ha condotto insieme a Giovanna Civitillo e Valeria Graci.

Tappe del tour:

Martedì 16 novembre 2021 | SPILIMBERGO – PN | @Teatro Miotto – DATA ZERO

Giovedì 18 novembre 2021 | MILANO | @Teatro Manzoni

Sabato 20 novembre 2021 | ARTEGNA – UD | @Teatro Mons. Lavaroni

Domenica 21 novembre 2021 | ARTEGNA – UD | @Teatro Mons. Lavaroni

Venerdì 3 dicembre 2021 | MONTAGNANA – PD | @Cinema Teatro Bellini

Venerdì 10 dicembre 2021 | SAN DANIELE DEL FRIULI – UD | @Auditorium alla Fratta

Sabato 11 dicembre 2021 | LESTIZZA – UD | @Auditorium comunale

Domenica 12 dicembre 2021 | LESTIZZA – UD | @Auditorium comunale

Mercoledì 12 gennaio 2022 | PONTEBBA – UD | @Teatro Italia

Giovedì 13 gennaio 2022 | MESTRE – VE | @Teatro Toniolo

Venerdì 14 gennaio 2022 | SARONNO – VA | @Teatro Giuditta Pasta

Sabato 15 gennaio 2022 | VARESE | @Teatro di Varese

Domenica 16 gennaio 2022 | BIELLA | @Teatro Sociale Villani

Lunedì 17 gennaio 2022 | BORGOMANERO – NO | @Teatro Nuovo

Giovedì 20 gennaio 2022 | IVREA – TO | @Teatro Giacosa

Venerdì 21 gennaio 2022 | VINOVO – TO | @Teatro Auditorium

Venerdì 29 aprile 2022 | ROMA | @Teatro Ambra Jovinelli

Sabato 30 aprile 2022 | ROMA | @Teatro Ambra Jovinelli

Mercoledì 4 maggio 2022 | PADOVA | @Gran Teatro Geox

Giovedì 5 maggio 2022 | BRESCIA | @Gran Teatro Morato