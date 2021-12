A Natale, con il libro “Vivi Smart” un regalo può fare la differenza

Acquistando il libro scritto da Alberto Dalmasso , autore e co-fondatore di Satispay, si contribuisce a supportare la onlus Sport Senza Frontiere : le royalty delle vendite saranno devolute all’associazione che da anni si impegna a promuovere lo sport come strumento di inclusione, uguaglianza e libertà.

È nelle librerie fisiche e online Vivi Smart di Alberto Dalmasso, autore e co-founder di Satispay, la giovane azienda che attraverso lo strumento di pagamento che ha già conquistato 2 milioni di persone punta a cambiare ben più del modo in cui si paga quotidianamente.

Il libro è nato su invito della casa editrice Il Saggiatore che ha colto lo spirito e la filosofia alla base del sistema di mobile payment più diffuso in Italia, e ha chiesto all’autore di condividere, attraverso la storia che ha portato alla nascita e crescita di Satispay, il suo punto di vista sul valore e l’evoluzione del denaro. Vivi Smart – perché il denaro può dare vita a una rivoluzione e come fare per metterla in atto, è insieme un pamphlet critico, un manifesto e una storia di sfide e traguardi scritta per ispirare altre storie di crescita e visione; spunti di riflessione per un mondo e una società migliori grazie a un utilizzo del denaro sempre più agile, semplice e intelligente.

“Le prossime grandi innovazioni non le porteranno i player già noti – afferma Dalmasso approfondendo alcune delle tematiche affrontate nel libro – ma saranno nuovi attori a fare la differenza. Il Fintech è per impatto e valutazioni il settore in cui una nuova generazione di imprenditori tecnologici può crescere e reinvestire. Per avere successo è importante focalizzarsi su un bisogno e reinvestire su qualcun altro che proseguirà facendo il passo successivo. Non è più il tempo dei grandi colossi che rimarranno per sempre, ma è il tempo di contribuire a far crescere tanti nuovi progetti per farli diventare aziende che creeranno nuovo valore”.

E se, come Alberto Dalmasso asserisce nel suo libro, il valore del denaro non deve mai essere concepito come un fine ma sempre e unicamente come un mezzo, anche le royalties di Vivi Smartsaranno interamente devolute a Sport Senza Frontiere Onlus che persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza educativa e socio-sanitaria in favore di soggetti socialmente svantaggiati attraverso la realizzazione di interventi di inclusione sociale tramite la pratica sportiva, in modo particolare nei confronti di minori in condizione di disagio socio-economico e a rischio di esclusione ed emarginazione.

Satispay è un’innovativa piattaforma di mobile payment basata su un network alternativo alle carte di credito o debito. Indipendente, efficiente, estremamente conveniente e sicura, Satispay permette agli utenti di pagare nei negozi fisici e online e scambiarsi denaro tra amici, oltre a offrire una serie di altri servizi come ricariche telefoniche, pagamento di bollettini, pagoPA e bollo auto e moto, donazioni, buste regalo e risparmi. È questo forte focus sui servizi, destinati a crescere, che rendono Satispay una super app, ossia il punto di riferimento a cui accedere per gestire con immediatezza qualsiasi tipo di pagamento o attività legata alla gestione del denaro. Oggi 2 milioni di utenti e 165 mila esercenti utilizzano Satispay, tra cui piccoli negozi ma anche grandi brand come Esselunga, Benetton, Carrefour, Boggi, Trenord, Eataly, Tigotà, Autogrill, Trenitalia e molti altri ancora. Satispay offre a tutti un’esperienza di pagamento semplice, immediata e sicura, e agli esercenti un modello di pricing trasparente e vantaggioso, senza costi di attivazione o canoni mensili, che prevede soltanto con una commissione fissa di 20 centesimi per i pagamenti superiori ai 10€. Con headquarters a Milano e uffici in Lussemburgo e Berlino, l’azienda oggi conta oltre 165 collaboratori e punta a diventare il nuovo network di pagamento di riferimento a livello europeo.