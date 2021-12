Alexanderplatz Jazz Club, Donatella Luttazzi in quartetto in concerto

Mercoledì 29 dicembre Donatella Luttazzi insieme al suo quartetto sarà in concerto presso l’Alexanderplatz Jazz Club per un omaggio al padre Lelio Luttazzi. Cantante, compositrice, arrangiatrice, oltre ad eseguire il repertorio di sue canzoni, lavora da anni alla raccolta e analisi delle canzoni, anche quelle meno conosciute ma non per questo meno belle, di suo padre Lelio, suo Maestro e ispiratore. Lui, come sempre modesto, le aveva consigliato di intitolare il progetto “Daddy’s music”, inserendovi anche degli standard, ma spesso Donatella preferisce dedicare un suo concerto interamente al padre. Chi più di lei è titolato a farlo? Lo scopo è duplice: da un lato portare avanti l’eredità musicale del padre, al quale è legatissima, dall’altro sottolineare la carica ironica e la natura jazzistica delle sue canzoni, permettendogli in qualche modo di tornare al suo primo e vero amore: il jazz. Una Zebra a Pois, Troppo Tardi, Il Giovanotto Matto, fanno parte del repertorio, assieme a canzoni meno eseguite ma bellissime come Tristemente, Mi piace, Ti odio, e due composizioni di Donatella: una dedicata a Chet Baker, l’altra al suo grande padre. In questo progetto si avvale della collaborazione di una ritmica composta da Cinzia Gizzi, pianista e arrangiatrice, da Giorgio Rosciglione al contrabbasso (che è stato il contrabbassista di Lelio per moltissimi anni) e Andrea Nunzi alla batteria.

