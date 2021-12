Concerto di Natale dedicato a Mozart con L’Orchestra Regionale dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini

Il Teatro Asioli di Correggio offre al suo pubblico un evento speciale in occasione delle feste natalizie: l’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna Arturo Toscanini in un Concerto di Natale. A dirigere il concerto sarà il Maestro Jonathan Brandani che condividerà il palcoscenico con il Soprano, Anna Maria Sarra. Inoltre, grazie all’importante collaborazione con l’Accademia musicale Chigiana, la Toscanini potrà avvalersi, in questa occasione, di Giulia Serio al flauto e Maria Chiara Fiorucci all’Arpa, impegnati ad eseguire musiche originali quanto coinvolgenti di Mozart e Vaughan Williams.

La serata si aprirà con la graziosa Sinfonia KV 84 (73q), composta negli anni del viaggio in Italia. Segue il celeberrimo Concerto per Arpa e Flauto K 299 che Mozart scrisse in occasione del suo secondo soggiorno parigino, espressione squisita dello spirito salottiero parigino di fine ‘700; il virtuosismo tecnico e il superiore ingegno fanno di questo pezzo un capolavoro nel suo genere. A connotare in senso festoso la serata, l’Exultate Iubilate K165 per soprano ed orchestra che si conclude con lo stupendo Alleluia dalla scrittura altamente virtuosistica.

Nel mezzo i due inni “in forma di preludio”, Eventide e Dominus Regit me tratti da Two Hymn-tune Preludes di Vaughan Williams. Scritti per orchestra da camera nel 1936 costituiscono, nel programma, una sorta di intermezzo meditativo che si può definire spirituale, anche se non liturgico. La sua musica, dal forte spirito inglese, viene definita profonda e mistica, così come lirica, melodica, malinconica, nostalgica e senza tempo.

«Il programma, incentrato su Mozart, ci offre l’opportunità di apprezzare le molteplici anime creative che caratterizzarono il compositore salisburghese – spiega il Maestro Jonathan Brandani – la Sinfonia n.11 ci offre uno spaccato sulla brillante produzione strumentale del Mozart quattordicenne, il Concerto per arpa e flauto è una delle pagine più emblematiche all’interno della produzione strumentale, mentre l’Exsultate, Jubilate mette in evidenza la profonda raffinatezza ed efficacia espressiva della musica vocale di Mozart. Il programma è completato da due brevi ma suggestivi brani di Vaughan Williams dall’atmosfera intima e meditativa».

Il concerto è promosso da ATER Fondazione, Comune di Correggio e Fondazione Arturo Toscanini.

Ingresso (posto unico numerato): Euro 15 (ridotto < 12 anni: Euro 8)