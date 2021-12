Il compositore Fabio Massimo Capogrosso firma la colonna sonora di Esterno Notte la prima serie televisiva di Marco Bellocchio, dedicata al sequestro di Aldo Moro come il suo film Buongiorno notte. Le sei puntate andranno in onda in prima serata su Raiuno e avranno nel cast Fausto Russo Alesi, Gabriel Montesi, Daniela Marra, Fabrizio Gifuni, Toni Servillo e Margherita Buy. È stato lo stesso regista, Palma d’oro all’ultimo Festival di Cannes, ad affidare l’incarico al giovane compositore dopo aver ascoltato alcune sue composizioni.

Fabio Massimo Capogrosso (Perugia 1984) è autore di musica sinfonica, cameristica e teatrale, caratterizzata da uno stile molto personale, denso, potente, altamente comunicativo. I suoi lavori sono pubblicati nella collana “Stilnovo” delle Edizioni Curci in collaborazione con CIDIM-Comitato Nazionale Italiano Musica.

Capogrosso è stato il primo compositore in residenza della Filarmonica “Arturo Toscanini” di Parma ed è regolarmente ospite di prestigiose istituzioni musicali, come l’Accademia di Santa Cecilia e il Teatro alla Scala. Ha ottenuto importanti riconoscimenti anche all’estero: negli Stati Uniti ha vinto il Bassoon Chamber Music Composition Competition ed è stato premiato al 9° Discover America Competition, indetto dal Chicago Ensemble, e al 3° Keuris Composers Contest di Amersfoort, in Olanda.

«È un grande onore – ha dichiarato Capogrosso – essere stato scelto da un grande maestro come Marco Bellocchio: gli sono immensamente grato per questa esperienza artistica per me molto profonda».

Info serie tv: Rainews.it