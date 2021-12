Il Natale è alle porte e anche Roma è pronta ad immergersi nell’atmosfera tipica delle feste che il 18 e il 19 dicembre si fanno “hippie” a Parco Labia con trampoli, giocoleria, musica, spettacoli e acrobazie.

Cori natalizi, street band, dolci e il profumo del vin brulé circonderanno tutti gli avventori di Hippie Market XMAS EDITION, evento ad ingresso gratuito presso Parco Labia (largo Fausta Labia): un’occasione unica per calarsi nel tipico mood natalizio grazie a una passeggiata dolcemente fiabesca tra artigiani e maestri del panettone, ma anche con spettacoli, maghi, laboratori creativi per bambini, il tutto nello stile tipico dell’Hippie Market fra trampolieri, performance, massaggi olistici e show musicali.

Il 18 e il 19 dicembre, l’Hippie Market diventerà infatti una piccola oasi nella Capitale in cui tutto sarà all’insegna del Natale e delle feste, con grande spazio dedicato alla musica, ma anche all’arte circense acrobatica. In entrambe le giornate sarà infatti presente la Shape Company con trampolieri vestiti da Babbo Natale – pronti ad accogliere i più piccoli – e i loro numeri mozzafiato di danza acrobatica aerea su tessuto, ma anche verticalismo, popping, acrobalance, electric boogie, per delle esibizioni sorprendenti. A stupire il pubblico, anche quello dei più grandi, ci saranno poi performance musicali itineranti con banjo, grancassa, piatti, tamburello, kazoo e voce.

Sabato 18 dicembre l’Hippie Market XMAS EDITION alzerà il sipario con i romantici interventi con il violino di brani natalizi, a cura del Maestro Manuel De Petris, un mix di brani natalizi anni 70/80, a cura dell’Accademia Novamusica, e i laboratori musicali di Ludobus. Sempre sabato 18, tante attività da scoprire: Theta healing, pulizia radioestesia, meditazione di gruppo, danza in cerchio, biodinamica craniosacrale, consulenze di naturopatia, nutrizionismo.

Domenica 19 dicembre alle 17.00 sarà invece la volta di AMACajonSAMURAI in un sorprendente Show Musicale di Cajon. Le loro performance sorprendono ed elettrizzano per la tenacia, forza e passione che trasmettono ad ogni colpo. Il cajon e i loro gridi di battaglia caratterizzano lo spettacolo: una fusione di ritmi dal mondo – dal Perù al Giappone – che sbalordisce ad ogni sessione, per il loro coinvolgente ensemble e la peculiarità del loro strumento, una scatola di legno. Il pubblico sarà guidato verso paesaggi ritmici inesplorati.

– ingresso gratuito –

Per i bimbi, domenica 19 due grandissimi spettacoli alle ore 12.00 e ore 16.00 con il Teatro interattivo de Burattini: Il Gatto con gli Stivali e Il Natale Precoce di Babbo Natale.

Sul palco si alterneranno come sempre, in tutte le giornate, anche conferenze e seminari interattivi su benessere, corpo, mente, spirito e natura, presentazioni di libri con diversi autori. Spazio anche al relax, con massaggi olistici e Riflessologia plantare.

Area bimbi e Kids Park

Tantissimi i laboratori in programma per intrattenere i bambini nel corso delle due giornate di Hippie Market XMAS EDITION. Sabato 18 dicembre sarà presente Spazio Gioco con un Ludobus: operatori specializzati proporranno laboratori ed attività ludiche libere per minori e genitori.

Domenica 19 dicembre l’associazione Strade Diffuse propone tantissimi laboratori creativi, tra cui laboratori di modeling per realizzare una renna di Natale, Slime di Natale, Cake Design, letture interattive di favole e un set fotografico natalizio per tutte le famiglie.

Mercatino di Artigianato

Il contesto perfetto per fare acquisti con tantissime idee regalo realizzate da originali artigiani e designer, dagli addobbi per l’albero e la casa ai prodotti artigianali in lana, feltro, legno o vetro. Sarà possibile acquistare ornamenti per i presepi e borse in pelle e stoffa. Ma anche prodotti per il benessere, come olii essenziali, cristalli, creme biologiche, profumi, saponi.

La Magia del Cioccolato

Una vera e propria festa per il palato, per coccolare grandi e piccini, dove i maestri cioccolatieri proporranno dimostrazioni e degustazioni. Gustose praline, tavolette al cioccolato al latte, fondente e aromatizzato, cioccolatini ripieni e i più svariati soggetti di cioccolato, gianduiotti, rocher, tartufi, creme spalmabili, torroni, cioccolata calda.

Dolci Natalizi

I foodlovers e i golosi di tutto lo stivale potranno acquistare e degustare i simboli dolciari per eccellenza del Natale, tutti naturali e solo artigianali. Ma anche Bretzel, fiumi di Vin brulé, birre artigianali. Hippie Market XMAS EDITION sarà il palcoscenico per i migliori pasticceri della Capitale, con la partecipazione speciale di Claudio Sordoni di Arte e Cioccolato, secondo classificato al Word Chocolate Master e terzo classificato a Mastro Panettone.

E ancora panettoni doppia lievitazione naturale di 36 ore con lievito madre, senza conservanti e Artigianale al 100%, Pandori, Babà in vaso cottura, pasticceria secca confezionata.

Area Street Food

Un’esplosione di sapori e profumi con 10 selezionatissimi Truckfood che portano in giro su quattro ruote le loro ricette speciali e che fanno della qualità il loro ingrediente principale.

I 10 Street-Chef tra fornelli e padelle fumanti offriranno un’abbondante offerta di cibo pronta a deliziare i palati anche più esigenti e far esplodere le papille gustative.