I Rhomanife, dopo un periodo di stallo di quasi tre mesi, per la demolizione dello studio musicale, che è stato una casa di eventi, collaborazioni artistiche e registrazioni musicali per quasi 25 anni, ritornano sulla scena musicale realizzando un nuovo studio di registrazione. Subito al lavoro, i Rhomanife stanno organizzando il tour musicale che li vedrà impegnati in Italia ed all’estero, stanno realizzando un nuovo brano musicale con video annesso, dedicato alle sofferenze dei bambini e dei più deboli della società ed inoltre come fatto eccezionale stanno stampando la prima volta una maglietta, sempre che il Signore lo permetta per questo periodo di restrizioni. Per tanto i Rhomanife ringraziano tutta la gente, le redazioni, le organizzazioni, i club, i festival, i comitati e le associazioni che segue sui social la band e collabora per la diffusione del messaggio d’amore.

Attualmente la band è composta da musicisti pugliesi della terra di Bari: Gianni Somma (voce e chitarra), Pino Di Taranto (basso), Filomena De Leo (voce), Antonella Lacasella (voce), Nicola Boccuzzi (chitarra), Cosimo Lagioia (tastiere) e Francesco Bartoli (batteria). I Rhomanife pertanto vi invitiamo ad iscrivervi a canali social Rhomanife band, mettere un like, commentare sotto il video e condividere quanto più, per diffondere il messaggio d’amore e di salvezza ai veri adoratori in spirito ed in verità.