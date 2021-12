Liberamente tratto da Il canto di Natale di C. Dickens

Reading di Teatro e musica dal vivo dai 4 anni

regia Tiziana Lucattini – adattamento testo Gabriele Traversa

con Valentina Greco, Tommaso Lombardo, Gabriele Traversa

Si avvicina il Natale, il periodo più speciale dell’anno per ogni bambino e a Centrale Preneste si comincia a respirare la sua aria magica: per la rassegna Infanzie e adolescenze in gioco 202, sabato 11 e domenica 12 dicembre alle ore 16.30, va in scena il reading con musica dal vivo “Il canto dei giorni” della Compagnia Ruotalibera Teatro. La regia è di Tiziana Lucattini, sulla scena ci sono Valentina Greco, Tommaso Lombardo e Gabriele Traversa.

Una messa in scena sobria ed efficace, tre giovani attori si alternano in una scansione ritmica di voci e partitura musicale, portandoci come gli spiriti nel testo di Dickens nella magica notte del Natale quando tutto sembra possibile, in un viaggio tra passato, presente e futuro nelle miserie dell’animo umano, ma anche nelle sue grandi risorse. Adatto dai 4 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 6 euro.

Acquisto on-line su www.centraleprenesteteatro.it o in biglietteria previa prenotazione al numero 06 27801063 o all’indirizzo mail info@ruotalibera.eu (lun./ven. ore 10.00/17.00)

Sabato e domenica esclusivamente tramite sms o whatsapp al numero 320/2392833

COVID 19 – LINEE GUIDA PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ’ :

Si ricorda che l’accesso alle attività negli spazi di Centrale Preneste Teatro è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass rafforzato, come da D.L. 26/11/2021 N. 172.

Tali disposizioni non verranno applicate ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per l’accesso alla manifestazione rimane l’obbligo di indossare la mascherina e di sottoporsi alla misurazione della temperatura e all’igienizzazione delle mani.

La prenotazione l’ingresso ai vari eventi del programma resta obbligatoria.