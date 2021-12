Teatro Vittoria, Un pianeta ci vuole… c’è nessuno?

Va in scena al Teatro Vittoria di Roma dal 14 al 19 dicembre, Un pianeta ci vuole …c’è nessuno? con Ugo Dighero e Daniele Ronco, ideato da Daniele Tronco.

Il palcoscenico come veicolo d’informazione per sensibilizzare l’opinione pubblica, attraverso la drammaturgia, sul tema dell’Ambiente.Lo spettacolo farà da apripista all’evento di una settimana “UNA GOCCIA NEL MARE?” che ad aprile il Teatro Vittoria dedicherà alla sostenibilità ambientale con incontri, dibattiti e conferenze che vedranno protagonisti, fra gli altri, Mario Tozzi, Italo Moscati, Marco Frittella e le associazioni “Plastic Free Onlus” e “Fridays for Future Roma”.

Alimentazione. Trasporto. Sovraffollamento.

Secondo la scienza sono questi i cardini su cui agire per invertire la rotta che sta portando la specie umana verso l’ineluttabile rischio di estinzione. La “rivoluzione green” trae linfa dalla consapevolezza di quanto le azioni del singolo abbiano una ricaduta sul sistema globale. L’uomo invece è portato a demandare la soluzione dei problemi ambientali alla politica, alla scienza, alla tecnologia. Dietro a questo scarico di responsabilità c’è il concetto di rinuncia. Sono poche le persone disposte ad abbracciare la decrescita come filosofia auto conservativa. Il nostro assetto economico di stampo capitalistico si basa sulla creazione di bisogni e così il possesso è diventato sinonimo di benessere. Ecco creato il cortocircuito: bisogni infiniti per un mondo di risorse finite.

Un muratore, Pino, interpretato dal poliedrico Ugo Dighero, si ritrova catapultato in un “non luogo in un non tempo”, costretto a interrogarsi sulle proprie scelte individuali. A metterlo in crisi è Kesedaran, interpretato da Daniele Ronco, un misterioso personaggio che viene dal futuro per portare consapevolezza. Sarà pronto Pino a questo confronto, a trasformare la consapevolezza in azioni concrete, ad accettare che il fantomatico “sistema corrotto” di cui si parla siamo noi stessi e non qualcosa che sta sopra di noi su cui non abbiamo alcun potere?

La rappresentazione fa parte dell’evento promosso dal Teatro Vittoria sulla sostenibilità ambientale “Una goccia nel mare? Sì, ma tante gocce fanno il mare”.

Dopo gli spettacoli del 17 e 18 dicembre, associazioni del territorio incontreranno il pubblico per riflettere su come scelte consapevoli dei singoli nel quotidiano possano invertire la rotta a cui il nostro pianeta è destinato.

Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo

dal 14 al 19 dicembre 2021 (h 21.00, mercoledì 15 h 17.00, domenica 19 h 17.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 3

Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13

Dal 14 al 19 dicembre 2021

UN PIANETA CI VUOLE

…c’è nessuno?

da un’idea di

Daniele Ronco

drammaturgia di

Ugo Dighero, Marco Melloni e Daniele Ronco

con

Ugo Dighero e Daniele Ronco

regia Luigi Saravo

scene e luci Jacopo Valsania – aiuto scenografo Roberto Lenti

costumi Teresa Musolino – videomaker Francesco Calabrò

Produzione Mulino Ad Arte