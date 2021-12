Il Rompiballe di Francis Veber

traduzione Filippo Ottoni

regia Pistoia-Triestino

con Paolo Triestino, Giancarlo Ratti

e con Antonio Conte, Loredana Piedimonte, Matteo Montaperto e Alessio Sardelli

scene Francesco Montanaro

costumi Lucrezia Farinella

disegno luci Alessandro Nigro

produzione a.ArtistiAssociati in collaborazione con Fiore e Germano

Tra risate e colpi di scena, Il rompiballe riafferma il talento di Veber (già conosciuto al Parenti con La cena dei cretini) nel costruire commedie mai banali e capaci di regalare emozioni e grande divertimento, il testo è un grandissimo omaggio ai meccanismi della commedia francese.

L’intreccio è travolgente: un aspirante suicida per amore e un killer occupano due stanze comunicanti in un hotel, il primo per porre fine ai suoi giorni e il secondo per porre fine ai giorni di qualcun altro dalla finestra della sua stanza. Ma il suo piano sarà sconvolto, appunto, dal “rompiballe” suicida. Attorno ai due protagonisti ruotano altre figure magnificamente tratteggiate dall’autore.

ORARI:

Martedì 28 dicembre h 20:00; Mercoledì 29 dicembre h 19:45; Giovedì 30 dicembre h 21:00; Venerdì 31 dicembre h 19:00 e h 21:30; Sabato 1 gennaio h 19:45; Domenica 2 gennaio h 16:15; Martedì 4 gennaio h 20:00

PREZZI:

I settore > intero 38€

II settore > intero 30€; under26/over65 18€; convenzioni 21€

III settore > intero 21€; under26/over65 18€; convenzioni 21€

(validi per tutti i giorni, escluso il 31 Dicembre)

_________________________

Tutti i prezzi sono da intendersi + prevendita

Venerdì 31 Dicembre:

SPETTACOLO h 19.00

I settore > intero 38€

II settore > intero 30€; under26/over65 18€

III settore > intero 21€; under26/over65 18€

SPETTACOLO h 21.30

+ BRINDISI O BUFFET IN DEHOR RISCALDATO

I settore > intero 70€

II settore > intero 60€; ridotto under26 50€

III settore > intero 50€

+ 18€ brindisi e piccoli assaggi

oppure + 45€ buffet in dehors riscaldato vista piscina