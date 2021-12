“Il Teatro ascolta”

La proficua collaborazione fra il Premio Tenco, il Comune di Scandicci e la Scuola di Musica di Scandicci sostenuta da Citta Metropolitana di Firenze e con il contributo di Unicoop Firenze, giunge ad un nuovo atto.

Riavvolgendo il nastro impossibile non menzionare il primo appuntamento con “Il Tenco ascolta” – format itinerante del Club Tenco che invita ad esibirsi dal vivo i nuovi cantautori ritenuti più interessanti tra le centinaia che ogni anno spediscono il proprio materiale al Club presieduto da Sergio Staino. In quella prima puntata de “Il Tenco ascolta” al Florence Folks Festival, rassegna organizzata da La Scena Muta nell’ambito di Scandicci Open City, l’ospite d’onore fu l’istrionico Morgan, con una performance tra divulgazione musicale ed esecuzione dal vivo dei suoi brani più celebri e dei cantautori più apprezzati nella storia della canzone italiana. A questa è poi seguito l’incontro “Le canzoni più amate di Roberto Vecchioni raccontate verso per verso, nota per nota”, appuntamento grazie al quale ha presentato il suo ultimo libro edito da Bompiani – Collana Overbook, di fronte ad un Teatro Aurora completamente sold-out.

Giovedì 23 dicembre al Teatro Studio “Mila Pieralli” di Scandicci alle ore 21, torna invece in scena il “Tenco ascolta”. L’appuntamento propone stavolta una novità assoluta. In questa occasione sarà infatti presentato il progetto formativo “Parole e Musica”, rivolto a nuovi cantautori e band emergenti.

“Parole e Musica” prevede per il 2022 laboratori di scrittura, arrangiamento, tecniche di produzione e incontri con i grandi cantautori del panorama italiano, rivolti anche agli allievi delle scuole del territorio e a tutti gli interessati.

“Si apre un sodalizio importante che rimette al centro della creatività musicale la provincia, ossia il territorio dove nelle scuole dell’obbligo (Scandicci ha due scuole medie su tre ad indirizzo musicale) e nelle strutture pubbliche viene fatta una vera educazione musicale – afferma Claudia Sereni Assessora alla Cultura del comune di Scandicci -. Da adesso potremo offrire nuove e concrete opportunità a chi vuole trasformare la propria passione in un’occasione professionale. Da qui, l’entusiasmo del Presidente del Club Tenco Sergio Staino che apre alla propria città la possibilità di diventare territorio sempre più fertile e punto di riferimento per i nuovi autori e cantautori toscani”.

“Crediamo con forza in questo progetto che parte da Scandicci e che diventerà una grande opportunità per tutta la città metropolitana e per tutti i giovani autori e cantautori del nostro territorio” – afferma Letizia Perini delegata dalla Città Metropolitana di Firenze.

Il programma de “Il Tenco ascolta: nuovi cantautori crescono” previsto per giovedì 23 dicembre al Teatro Studio Mila Pieralli sarà arricchito dalla presenza di Alessandro d’Alessandro, Michele Staino, Michele Andriola.