Diciotto compagnie straniere, italiane e pugliesi con oltre cinquanta repliche di spettacoli per piccolissimi (0/3 anni), piccoli e grandi spettatori, tra teatro, danza, circo, nuove tecnologie e linguaggi innovativi della scena contemporanea, un “villaggio” con incontri, laboratori, performance e attività di formazione: da lunedì 27 dicembre a giovedì 6 gennaio a Lecce si rinnova l’appuntamento con “Kids“. Dopo una speciale e inedita versione interamente online, infatti, l’ottava edizione del Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni torna “in presenza” sul tema “Ricostruire“, abitando molti luoghi del capoluogo salentino (Teatro Apollo, Manifatture Knos, Museo Ferroviario, Ex Convento degli Agostiniani, Teatro Paisiello, Convitto Palmieri, Museo Castromediano, Castello Carlo V).

Kids è una festa del teatro che coniuga un ricco e variegato programma a una vocazione sociale con grande attenzione all’inclusione. Grazie all’Operazione Robin Hood, anche quest’anno, il Festival proporrà una raccolta di “biglietti sospesi” per accogliere tutte le famiglie più bisognose e favorire le associazioni che lavorano con persone in situazione di disagio. Kids è un esempio di cooperazione tra artisti, operatori, imprese, istituzioni e luoghi della città, una magica medicina per questo tempo purtroppo ancora grigio.

Il Festival si aprirà il 27 e 28 dicembre (ore 20:30) al Teatro Apollo con la compagnia belga Okidok che metterà in scena “Slips inside. I clown come non li avete mai visti“, scritto, diretto e interpretato da Xavier Bouvier e Benoît Devos. Uno spettacolo (tout public), long seller della comicità internazionale, applaudito ad Anversa come ad Avignone, a Londra come a Melbourne. Sempre all’Apollo il 2 e 3 gennaio (ore 20:30), dopo il doppio sold out nel 2019 con “Imagine toi”, torna a Kids l’artista francese Julien Cottereau, già solista del Cirque du soleil, con “AAAHH BIBI“, un circo immaginario e necessario, stravagante, eccessivo, fatto di artisti che si defilano, acrobati spaventati, equilibristi passionali, animali recalcitranti e un clown. Il 4 e 5 gennaio (ore 16:30 e 18:30) invece al Castello Carlo V gli spagnoli Animal religion proporranno “…E le idee volano…“, uno spettacolo circense dove pochi oggetti hanno molto peso e sono piccoli.



Biglietti

6 euro – ingresso adulti e bambini

6,50 euro – prevendita e prenotazione telefonica

7,50 euro – prevendita on-line

15 euro – Kids card (valida per 3 spettacoli)

Ingresso con “super” green pass (dai 12 anni)

È possibile utilizzare le carte Docente e 18app

Info e prevendite

Infopoint Corso Vittorio Emanuele

Ore 10/13 – 16/20

Castello Carlo V

Ore 9/19:30 (feriali), 9:30/19:30 (domeniche)

9/19 (vigilie), 10/12:30 e 16:30/19:30 (festivi)

0832 246517

Contatti

www.kidsfestival.it

teatropubblicopugliese.it/festivalkids

www.comune.lecce.it