deSidera Teatro Oscar in collaborazione con la Parrocchia Pio V, vuole offrire al suo pubblico un ultimo spettacolo per entrare nel vivo del clima natalizio con il teatro. “La stella com’era?” di Carlo Pastori e Walter Muto il fuori programma che chiude la prima parte della stagione di deSidera Teatro Oscar. Assisteremo alla storia dei Re Magi che s’intreccerà inevitabilmente anche con quella degli attori stessi, da un lato ci sarà la preparazione all’incontro con il Re dei Re e dall’altro l’allestimento per una buona riuscita dello spettacolo. In perfetta sintonia con le usanze, il dramma sarà intonato dal vivo dalle tradizionali melodie natalizie.

Dopo ventitré anni dalle prime repliche (Stagione 1993/94) torna sulle scene milanesi “La stella com’era?”, semplice storia del viaggio a Betlemme dei tre Re Magi che, caricati della loro goffa umanità, cercano la strada tra i boschi di legno e tela e tra i deserti di cartapesta di un palcoscenico, per arrivare a conoscere il Re dei Re. Accompagnati da un Angelo con la Stella di cartone e disturbati dal solito diavolaccio spaccapentole, tre scalcinati attori, due non più giovani e uno non ancora vecchio, si sforzano di fare del loro meglio per essere degni di mettere in scena una sacra rappresentazione, ma trattandosi di attori popolari, mezzi saltimbanchi, mezzi musicanti di piazza, i tre incontreranno non poche difficoltà alle prese col testo.

La storia dei Re Magi si fonda, nel corso del cammino, con quella dei tre attori in modo comico ma mai irriverente, per giungere alla profonda e umile devozione dell’incontro davanti alla grotta di Betlemme. Dove si spoglieranno dei mantelli e delle corone e saranno loro, persone vive e non più attori, in ginocchio davanti al Bambino.

Il dramma, sfrondato degli elementi folcloristici, offre nel quadro gioioso del S. Natale un curioso repertorio di personaggi, ora solenni ora ingenui, ora comici ora drammatici.

La rappresentazione è accompagnata da melodie e canti ispirati alla tradizione, eseguiti dal vivo con strumenti popolari.

BIGLIETTERIA

biglietteria@oscar-desidera.it

Biglietti 15/10/6 euro

Abbonamento stagione 150 euro

Abbonamento prima parte 60 euro

BIGLIETTERIA ONLINE: Vivaticket.it

BIGLIETTERIA DEL TEATRO: apre da 1 ora prima l’inizio dello spettacolo