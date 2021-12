Natale in Manifattura Tabacchi

Il 18 e 19 dicembre è Natale in Manifattura, un’occasione per conoscere la community di creativi e makers che lavorano nel nuovo hub del contemporaneo a Firenze, tra market, laboratori, proposte gastronomiche e musica.

Oltre ai notissimi Superduper con i loro iconici cappelli fatti a mano, il green design di NOP, l’atelier botanico con piante rare e uniche, il marchio di footwear Casbia, Switch l’urban concept store attento all’ambiente ed il brand attivista per la parità di genere Whispr, il B9 ospiterà nuovi brand che presenteranno le loro creazioni, appositamente selezionate per il Natale di Manifattura: Voodoo Jewels con i suoi gioielli artigianali, i prodotti eco-friendly di Licia Florio, il design italiano di Studio Bojola, i capi di abbigliamento di Camo, il ready to wear di Giacomo Bacci e gli accessori per la scrittura di Animali Anomali.

Il programma del weekend si arricchisce con i laboratori olfattivi gratuiti alla scoperta del luppolo toscano a cura del Birrificio Valdarno Superiore. NOP metterà alla prova la creatività dei partecipanti con un workshop sulla realizzazione di decorazioni natalizie e Switch organizzerà lezioni di skate sull’half-pipe del Giardino della Ciminiera. Per tutte le attività è necessaria la prenotazione (info e dettagli nel programma completo).

Le due giornate saranno accompagnate da dj-set che vedranno alternarsi alla consolle dj del panorama nazionale, per una selezione musicale curata da Mr Cheto (Dodo Beat Music) e Pzzo//Matteo Chelini.

In occasione del Natale in Manifattura, il bistrot Bulli&Balene proporrà un menù dedicato e si potranno gustare le birre artigianali del Birrificio Valdarno Superiore. Il Giardino della Ciminiera ospiterà il food truck di Pesce Pane e Nura, il primo street food di cucina indiana.