Premio lirico internazionale “Mario Tiberini” – 30° edizione

San Lorenzo in Campo, 25 novembre 2023

Trenta edizioni consecutive e un posto di indiscusso rilievo nelle Marche per

quanto riguarda le manifestazioni culturali, in particolare di musica lirica,

appena alle spalle dei festival di Pesaro e Macerata.

E’ il lusinghiero traguardo che ha toccato il Premio lirico internazionale “Mario

Tiberini”, organizzato a San Lorenzo in Campo dall’omonima associazione

musicale, grazie al quale questo tenore nato nella piccola località

marchigiana, attivo nell’Ottocento, è stato riscoperto e restituito al pubblico

degli appassionati. Un traguardo decisamente significativo quello raggiunto

quest’anno, che ha meritato di essere festeggiato con una scelta artistica

senza precedenti.

“Abbiamo raccolto una serie di composizioni vocali e strumentali autografe di

Mario Tiberini, insieme ad altre analoghe a lui dedicate da suoi

contemporanei. Brani pressochè sconosciuti, che con questa edizione della

manifestazione sono stati eseguiti e registrati in prima mondiale assoluta”,

sottolinea Giosetta Guerra, ideatrice del premio e soprattutto autrice

dell’unica biografia esistente dell’artista laurentino, una corposa e

documentata pubblicazione che illustra in ogni dettaglio l’intera carriera del

tenore.

Queste composizioni sono tornate così alla luce nella serata dedicata al

premio, affidate alle voci del tenore Enrico Giovagnoli (sosia di Mario

Tiberini) e dei soprani Francesca Carli e Anna Caterina Cornacchini,

accompagnate al pianoforte dal maestro Lorenzo Bavaj. Repertorio ancor

più impreziosito dall’esecuzione di un brano di Tiberini per mandolino e

chitarra da parte dei maestri Giovanni e Francesco Scaramuzzino, nonché

da un pezzo per banda affidato al Gruppo musicale “Mario Tiberini” di San

Lorenzo in Campo, diretto da Daniele Bianchi. Ognuna delle composizioni è

stata preceduta dalla lettura del testo da parte di Marcello Moscoloni.

“E’ stato un evento che è andato al di là del consueto, perché ha messo in

luce la creatività e la poliedricità di Mario Tiberini, che non si limitava ad

essere un pur apprezzato interprete delle opere per le quali veniva scritturato,

ma si cimentava come autore in altre espressioni musicali che andavano oltre

la lirica – osserva ancora Giosetta Guerra – Aspetti che vanno approfonditi,

proprio per delineare con maggior completezza la figura del tenore e

riaffermarne l’importanza e il valore nel panorama storico-culturale delle

Marche e del mondo intero”.

A conclusione della serata, al tenore Enrico Giovagnoli è stato conferito il

premio “Tiberini d’oro” con questa motivazione: “Per rievocare di Tiberini

vocalità e sembianze e per applicare arte scenica e canora all’opera lirica e

ad altri generi musicali”.

Vincenzo Oliveri