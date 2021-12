Il nuovo anno inizia al PACTA SALONE con l’ultimo spettacolo dell’ampia sezione della Vetrina Contemporanea, dedicata a testi di giovani autori e attori: l’8 e 9 gennaio 2022 in scena il teatro di narrazione di Salvatore Arena con QUANTO RESTA DELLA NOTTE, un percorso per andare oltre la notte, per immaginare un tempo dedicato all’amore, in uno spettacolo parte di Palco Off, la sesta rassegna Autori-Attori, Storie di Sicilia, quest’anno per la prima volta ospitata per Milano al PACTA SALONE.

Pietro, dalla Sicilia in cui lavora, torna al nord, nel suo paese natale, richiamato da una lettera in cui si comunica la grave malattia della madre. Un breve viaggio, tre giorni, ma lungo per il susseguirsi di ricordi che risvegliano nel cuore la verità nascosta. Uno svelamento di sé, un recupero di un passato che si è quasi voluto cancellare dalla memoria, un viaggio alla ricerca di un perdono che forse gli altri hanno già concesso, ma che Pietro deve ancora maturare. Il bisogno dell’uomo di superare i drammi, le morti, le contraddizioni, di cercare una fede, una collina che sia luogo di salvezza, dove credere, dove chiedere un’assoluzione.

Palco Off continua i suoi spettacoli, che toccano valori sociali forti e sentiti dalla collettività con: PAROLE MUTE – 1 e 2 febbraio 2022, di e con Francesca Vitale sul disordine mentale della malattia di Alzheimer e infine la piaga ancora aperta delle estorsioni in CON SORTE – 11 e il 12 aprile 2022, scritto e diretto da Giacomo Guarneri. La Sicilia si fa portavoce attraverso i suoi aut-attori di queste tematiche, lanciando temi nell’universo delle opinioni, del dialogo e del confronto.

PACTA SALONE

8 e 9 gennaio 2022

QUANTO RESTA DELLA NOTTE

di e con Salvatore Arena

produzione Manachuma Teatro

Lo spettacolo è parte della rassegna PALCO OFF

Durata: 70’

