“Sogni”, tra levitazioni, trasformazioni e apparizioni

Al Teatrodante Carlo Monni arriva “Sogni”, il nuovo spettacolo di magia e illusionismo di e con Mattia Boschi: levitazioni, trasformazioni e apparizioni saranno i protagonisti di uno show adatto a tutta la famiglia, che si terrà sabato 18 dicembre alle ore 21 nel teatro di Campi Bisenzio (piazza Dante 23).

Sogni sarà un viaggio ricco di effetti, ambientazioni, musica e illusioni. Durante lo show, si cercherà di dar forma ai sogni dell’essere umano, quali volare, sparire, teletrasportarsi e molto altro, a pochi metri di distanza dagli spettatori.

“Volevo celebrare la riapertura dei teatri con tanti nuovi numeri, che invitano a cercare di concretizzare i propri sogni”, dice Mattia, mago illusionista le cui abilità lo hanno condotto a calcare la scena di importanti palcoscenici fino agli studi di Disney Channel e alle recenti collaborazioni in tv come curatore degli effetti speciali.

Campigiano di nascita, Boschi torna nel teatro che sente casa sua per presentare un best of arricchito da nuovi numeri, molti in prima, dopo il successo di “MagicFlorence”, “Il passato è tornato” e “Incanto”. Lo spettacolo vedrà in scena insieme anche Benedetta Boschi e Gaia Vazzano, la regia service è di Claudio Piva Light.

Sogni è adatto dai 3 ai 100 anni. “Il bambino vedrà la magia, ma in realtà ogni esibizione ha un messaggio, sono numeri che seguono una drammaturgia. Io lavoro molto come creativo. Lo faccio per colleghi e per trasmissioni televisive per cui curo gli aspetti speciali. Nel mio passato tanto Disney Channel, che mi ha aiutato a capire cosa affascina i più piccoli. La televisione è molto diversa rispetto al live, dal vivo è tutto più intenso. Preparatevi anche a vedere molti effetti speciali: anche i maghi devono adattarsi a modernità e tecnologia!”.

Biglietti: 20€ adulti, 15€ bambini