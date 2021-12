Storie, musica e parole in circolo: Tempo di attesa

Si terrà alle 16.30 nella Chiesa di San Bartolomeo l’ultimo appuntamento del ciclo di concerti Storie, musica e parole in circolo. Con l’attrice Astra Lanz al microfono e gli archi dell’Accademia Hermans diretti da Fabio Ciofini lo spettacolo farà riflettere tutti sull’importanza dei valori del Natale.

Attrice di teatro e cinema, Astra Lanz si forma presso il Lee Strasberg Theatre & Film Institute di New York. Interpreta Suor Maria in Don Matteo dalla 6a alla 12a serie, recita in numerosi spettacoli teatrali e si mette anche alla prova come autrice in La cerimonia, liberamente ispirato al celebre testo di Jean Genet, portandolo in scena al TeatroCineFestival di Calcata (VT) e Sala Uno Teatro.

Sarà lei la voce di Guareschi che, nella sua Favola di Natale, narra di un bambino di nome Albertino (figlio dell’autore), della sua nonnina, del suo cagnolino Flick e del loro incredibile, onirico viaggio verso il campo di concentramento in cui si trova il padre del bambino.

Ad accompagnarla, ci saranno gli archi dell’Accademia Hermans diretti all’organo da Fabio Ciofini, organista titolare presso la collegiata di S. Maria Maggiore in Collescipoli sull’organo barocco W. Hermans (1678) e direttore dell’Accademia Hermans, per la quale ha lavorato con i più grandi solisti: il violinista Enrico Gatti, il soprano Roberta Invernizzi, il fortepianista Bart Van Oort (con il quale ha inciso i concerti KV 466 e 467 di W.A. Mozart per pianoforte e orchestra, giudicato dalla critica “eccezionale” – 5 stelle, rivista “Musica”).

Ingresso libero fino ad esaurimento posti – obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato e indossare la mascherina.