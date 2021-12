Teatro India, Muta Imago -Sonora Desert

Finalmente al Teatro India dal 21 al 30 dicembre 2021 Sonora Desert di Muta Imago, un dispositivo installativo che indaga il rapporto tra percezione e stati di coscienza, ispirato a un viaggio compiuto nel Deserto di Sonora, uno dei più vasti deserti americani, al confine tra l’Arizona e il Messico.

Nato all’interno del progetto produttivo e abitativo di Oceano Indiano, Sonora Desert occuperà le Sale A e B e lo Studio B di India.

A partire dalle pagine del diario di viaggio attraverso questo luogo mitico –spazio assoluto, vuoto di cultura e di senso– Sonora Desert si configura come un esercizio sulla distanza e sul desiderio.

Uno spettacolo che sperimenta una forma ibrida tra installazione, concerto e performance sonora, in cui non c’è niente da vedere poiché ogni cosa accade nella mente di chi guarda.

Attraverso la ricerca sulla natura del tempo e le indagini compiute in America negli anni ’60 tra vibrazioni e stati di coscienza, Muta Imago crea un ambiente di vibrazioni sonore, luminose e cromatiche, in dialogo con le musiche appositamente composte da Alvin Curran, dove entrare in relazione profonda con la realtà di un mondo in cui il tempo e l’io si fondono. La scena scompare, assieme a ogni presenza umana e a ogni possibilità di racconto univoco, e appare un luogo immaginario da fruire tra sonno e veglia, dove sperimentare una dimensione liminale del sé, attraversando spazi e tempi della propria memoria inconscia e archetipica.

«Può un progetto artistico aiutarci a sovvertire la nostra percezione quotidiana del tempo? Come creare un’esperienza che possa ricollocarci in relazione all’infinitamente grande e all’infinitamente piccolo, al passato più remoto e a ciò che deve ancora accadere? Cosa significa provocare attraverso un’operazione artistica i limiti della nostra percezione abituale? Sonora Desert è un esperimento nel senso che la sua dimensione e il suo contenuto non sono definitivi, nel senso che assume forma e significati diversi per ognuno. È un esperimento in quanto è sguarnito e vulnerabile».

Teatro India 21 – 30 dicembre 2021

Muta Imago SONORA DESERT

regia, luci, scene Claudia Sorace

testi, ricerche e drammaturgia sonora Riccardo Fazi

musiche originali Alvin Curran

ORARI

21, 22 e 23 dicembre ore 19 e ore 21, 26 dicembre ore 17, ore 19 e ore 21, 27 dicembre ore 19 e ore 21

28 dicembre ore 17, ore 19 e ore 21, 29 dicembre ore 19 e ore 21, 30 dicembre ore 17, ore 19 e ore 21

biglietti €10 | durata 70’

durante lo spettacolo è previsto l’uso di luci stroboscopiche

L’ingresso per il pubblico e i giornalisti accreditati è su Lungotevere Gassman 1.

Per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid 19, all’ingresso sarà richiesto di presentare

il GREEN PASS rafforzato e di indossare la mascherina per tutta la durata dello spettacolo

TRAILER http://www.teatrodiroma.net/doc/7404/sonora-desert