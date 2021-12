Appuntamento da non perdere domenica 19 dicembre (Auditorium Parco della Musica, Sala Petrassi ore 11) con Corrado Augias che darà una personale lettura del satellite più vicino alla Terra. Tra scienza, musica e letteratura la Luna declinata in tutte le suggestioni. Dallo sbarco sulla Luna di Neil Armstrong e Buzz Aldrin, ai versi di Ungaretti e Montale, raccontata attraverso la storia e la penna di Dante e Petrarca, Augias accompagnerà il pubblico in un viaggio intorno alla ‘pallida sfera’. Il racconto sarà inframmezzato da musica dal vivo, eseguita al pianoforte da Aurelio Canonici.

Auditorium Parco della Musica – Sala Petrassi

domenica 19 dicembre ore 11

Viva IL CHIARO DI LUNA.

DIVAGAZIONI NON SOLO MUSICALI SULLA PALLIDA COMPAGNA DELLE NOSTRE NOTTI

Conduce Corrado Augias

Aurelio Canonici pianoforte

Biglietto unico 5 euro

Dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022 – in ottemperanza al D.L. 172 del 26 novembre 2021 – l’accesso agli spettacoli sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (c.d. Super Green Pass o Green Pass rafforzato). Non sarà pertanto consentito l’accesso con la Certificazione verde ‘base’, ottenuta in seguito a tampone con esito negativo. Info complete al link https://www.dgc.gov.it/web/

In sala è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica o superiore (FFP2) per tutta la durata del concerto.

Tutte le avvertenze sono disponibili a questo link https://santacecilia.it/concerti/avvertenze/