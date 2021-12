Teatro Vittoria, L’opera del fantasma

Al Teatro Vittoria di Roma va in scena dal 22 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 L’opera del fantasma, una brillante black comedy, affronta con ironia le vicende di una compagnia teatrale che, durante la messa in scena di uno spettacolo, si vede privata della figura del regista, colpito da un improvviso attacco di cuore. La prematura scomparsa del regista dà vita a un susseguirsi di situazioni esilaranti e inaspettate, prima su tutte la sua apparizione come fantasma intento a scoprire le reali cause della sua morte, e a un inarrestabile succedersi di eventi che, invece di aiutarlo a risolvere il mistero, fa emergere altri segreti e torbide verità.

Il progetto è sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla Regione Lazio con il Fondo Unico 2021 sullo Spettacolo dal Vivo

dal 22 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 (h 21.00 – 26 dicembre, 1 e 2 gennaio h 17.30 – 31 dicembre h 20.30)

TEATRO VITTORIA – ATTORI & TECNICI _ Piazza S. Maria Liberatrice 10, Roma (Testaccio) Botteghino: 06 5740170 – 06 5740598

Vendita on-line e info: www.teatrovittoria.it

Come arrivare: Metro: Piramide; Bus: 170, 781, 83, 75, 716, 30, 280; Tram: 3.

Comunicazione: uffstampa@teatrovittoria.it

Responsabile Ufficio Stampa: Teresa Bartoli 348.7932811 – ter.bartoli@gmail.com

Biglietti (prevendita inclusa):

intero: platea € 30, galleria € 24

ridotto (under 35/over 65): platea € 21, galleria € 16

ridotto under 18: platea € 15, galleria € 13

31 dicembre posto unico numerato € 35

Dal 22 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022

L’OPERA DEL FANTASMA

di

Chiara Bonome e Mattia Marcucci

regia

Chiara Bonome

con (in ordine alfabetico)

Simone Balletti, Chiara Bonome, Valerio Camelin,

Sebastian Gimelli Morosini, Mattia Marcucci, Enrica Pintore

scenografia Giorgia Di Pietrantonio

costumi Sheila Grazini

musiche a cura di Gianmarco Palluzzi

disegno luci Valerio Camelin

foto di scena Manuela Giusto

foto di locandina Elettra Ferrari

Produzione Attori & Tecnici