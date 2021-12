Tutto pronto per il Natale in musica dei pomeriggi Musicali

Concerto diretto da Alessandro Bonato

Domenica 19 dicembre ore 16 e ore 19 Milano, Teatro Dal Verme

mercoledì 22 dicembre ore 17, Milano, Casa circondariale San Vittore

giovedì 23 dicembre ore 18.30, Milano, Auditorium Testori (Regione Lombardia)

I Piccoli Pomeriggi Musicali – “Lettere da Babbo Natale”

Domenica 19 dicembre ore 11 Milano, Teatro Dal Verme

Altri Pomeriggi – concerto e brindisi

Settimana milanese per la programmazione natalizia dei Pomeriggi Musicali che, nei giorni scorsi, ha raggiunto anche altre località territoriali: da domenica 19 dicembre quattro repliche per il concerto di Natale diretto da Alessandro Bonato dedicato alle più amate pagine della famiglia Strauss, le attività per gli Under30 degli “Altri Pomeriggi” e le “Lettere di Babbo Natale” di Tolkien dei Piccoli Pomeriggi scandiranno il calendario sino al 23 dicembre.

Dopo la giornata al Dal Verme (19 dicembre), due importanti novità: il Concerto diretto da Bonato sarà replicato nella Casa Circondariale di San Vittore (22 dicembre, ore 17) e all’Auditorium Testori (23 dicembre, ore 18.30) per il “Natale della Cultura 2021” della Regione Lombardia.

Alessandro Bonato è considerato una delle più interessanti bacchette di oggi e, ad appena 26 anni, attira l’attenzione delle grandi firme della critica musicale. Il programma del Concerto dei Pomeriggi Musicali (Teatro Dal Verme domenica 19 dicembre, ore 16 e ore 19) prevede valzer e polke della famiglia Strauss, dal Kaiserwalzer (“Valzer dell’imperatore”) al celeberrimo An der schönen blauen Donau (“Sul bel Danubio blu”).

Il valzer è stato la colonna sonora della Vienna della seconda metà dell’Ottocento, animata dalle pagine di Johann Strauss padre e poi da quelle del figlio omonimo, impregnate di quel desiderio di leggerezza e spensieratezza dell’epoca che poi sarà spazzato via dal “Secolo breve”. Lo “zar di tutte le gambe”, come fu definito Johann Strauss jr su un articolo commemorativo del 1899, scrisse centinaia di pagine conferendo a questo «repertorio la dignità artistica di composizioni sinfoniche degne d’una sala concerto, con ambizioni da musica d’arte. Onnipresente nel celebrare qualsiasi evento pubblico in mezzo secolo di vita viennese, il compositore godette già in vita d’un successo consolidato da tournée internazionali dalla Russia agli Stati Uniti (il 7 maggio 1874 diresse anche qui, al Teatro Dal Verme) che gli valsero il nomignolo di “re del valzer”» (Raffaele Mellace).

Il concerto al Teatro Dal Verme di domenica 19 dicembre alle ore 16 è incluso nel programma Under30 “Altri Pomeriggi” inaugurato quest’anno e che comprende, insieme al posto per il concerto, la partecipazione a un momento conviviale insieme al direttore – anch’egli under30 – e un brindisi augurale. Per i partecipanti (biglietto 10 euro) è previsto un dress code festivo: indossare qualcosa di rosso od oro.