Alexanderplatz Jazz Club di Roma, Francesco Bruno Quartet

FRANCESCO BRUNO QUARTET

“BLUE SKY ABOVE THE DREAM”

Francesco Bruno chitarra

Pierpaolo Principato piano

Valerio Vantaggio batteria

Andrea Colella contrabbasso

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, presenta, sabato 29 gennaio gennaio, Francesco Bruno Quartet. Sul palco, Francesco Bruno, chitarra, Pierpaolo Principato, piano, Valerio Vantaggio, batteria e Andrea Colella, contrabbasso . Presenta “Blue Sky Above The Dreamers”, ultimo progetto discografico, realizzato per l’etichetta slovacca Hevhetia e già presentato con successo nel nord Europa in molti Jazz festival. Proporrà le composizioni del disco, che esprimono un’ incessante alternanza di gioia e dolore, speranza e disillusione, nostalgia e sguardo al futuro, nella ricerca di una Latinità condivisa con altre culture che travalichi gli stretti confini di appartenenza geografica o artistica. Chitarrista e compositore, Francesco Bruno, è attivo sulle sceneItaliane sin dai primi anni 10, facendo parte di formazioni della scena jazz romana e partenopea ed esibendosi anche a fianco di leggende del jazz quali il trombettista Don Cherry.

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com