Prima Nazionale di ”Topi” lo spettacolo vincitore del Premio Scenario Periferie 2021

Vent’anni dopo il G8 di Genova la compagnia Usine Baug presenta Topi, Vincitore Premio Scenario Periferie 2021. A Campo Teatrale, a Milano (Via Cambiasi, 10 – orari e costi in calce) da martedì 1 a domenica 6 febbraio.

Perché certe ferite, anche se ben nascoste, non si rimarginano mai.

Topi racconta i fatti del G8 di Genova attraverso un dettagliato lavoro di ricerca che ha coinvolto chi quei giorni c’era ma anche chi non c’era e nella testa ha solo frammenti confusi di cosa accadde. Tutti i testi e le testimonianze utilizzate provengono da interviste, archivi storici, documentari e da centinaia di racconti letti e ascoltati. La ricostruzione storica è affidata a due narratori che ripercorrono i fatti di Genova attraverso testimonianze orali, registrazioni e ricostruzioni audio.

In Topi il fittizio ed il reale si incontrano per raccontare di nuovo il G8 di Genova cercando di offrire una riflessione più ampia di quella veicolata dai media ufficiali. Attraverso testimonianze reali e personaggi inventati, ricostruzioni sonore e trasposizione scenica, la compagnia vuole offrire una molteplicità di prospettive diverse e complementari per rendere la complessità di quei giorni e aprire delle crepe nell’immaginario collettivo: perché certe ferite, anche se ben nascoste, non si rimarginano mai.

DICONO DI LORO

“Vent’anni. Dopo il G8 di Genova. Per chi c’era e soprattutto per chi non c’era. (…) Topi crea un dispositivo teatrale che unisce un doppio livello di composizione drammaturgica: l’indagine storica e documentaristica con la ricerca di una scrittura scenica che riesce a coniugare il privato e il pubblico, la realtà dei fatti e la manipolazione delle informazioni. Nessun disarmante parallelo fra accadimenti e finzione, a favore di una ricostruzione teatrale, autoriale di una grande ferita del nostro tempo che lo spettacolo fa riesplodere nella sua tragica potenza narrativa, personale e collettiva. Dentro e fuori il teatro, nella piazza della nostra memoria, gli spettatori si ritrovano davanti alla vicenda umana di un interno con vista sul mare che sconfina dentro l’ipocrisia politica di chi ancora si nasconde dall’assunzione di responsabilità. (…).”

Giuria del Premio Scenario (Carlo Mangolini, Fabio Biondi, Cristiana Minasi, Cristina Valenti, Stefano Cipiciani)

“Una finissima drammaturgia ad orologeria sintonizzata sui fatti del G8 di Genova fa di Topi uno straordinario dispositivo di memoria. Una attitudine che se da un lato utilizza liberamente alcuni elementi del teatro di narrazione e del teatro documento, questi esplodono in una logica teatrale sempre avvincente e mai retorica, che intreccia con ammirevole sapienza l’aderenza storica con l’invenzione scenica. I piani corrono parallelamente l’uno all’altro, quasi fossero sistole e diastole, frutto di una ricerca sul campo rigorosa ma anche di una libertà nel metterla a servizio di una originale proiezione artistica. (…) “

L’Osservatorio critico studentesco coordinato da Fabio Acca

“Il progetto (…) rimanda a quei dolorosi eventi non compiendo un’invettiva sterile, ma attraverso una metafora squisitamente teatrale: l’invasione di topi nella casa del signor Canepa. La casa di un perfetto borghese è ricostruita scenicamente attraverso pochissimi ma rilevanti segni teatrali e da un tappeto sonoro significante. (…) La metafora è anche supportata da testimonianze reali, personaggi inventati e ricostruzioni sonore, che offrono al progetto una molteplicità di prospettive diverse.(…)”

Mario Bianchi

INFO

www.campoteatrale.it

CAMPO TEATRALE

via Cambiasi 10, Milano

02 26113133 – biglietteria@campoteatrale.it – www.campoteatrale.it

Metro MM2 Udine-Lambrate / Linee di superficie 55-62

ORARI: dal 1 al 6 febbraio

martedì e venerdì: ore 20:30

mercoledì, giovedì e sabato: ore 21

domenica: ore 18:30

BIGLIETTI

intero: 20 euro – ridotto on-line: € 15 anzichè € 20

19 ottobre biglietto unico € 10

ORARI BIGLIETTERIA

Presso gli uffici in via Casoretto, 41/a

dal lunedì al venerdì 15.00 -19.00 / sab. e dom. 10.00 – 13.00 e 14.00 -18:00

Presso la biglietteria del teatro in via Cambiasi 10, solo nei giorni di spettacolo, a partire da 30 minuti dall’inizio della replica