Alexanderplatz Jazz Club di Roma, New Experience Organ Trio in concerto

ALEXANDERPLATZ JAZZ CLUB

martedì 25 gennaio ore 21,00

NEW EXPERIENCE ORGAN TRIO

Mauro Salvatore, batteria

Luca Tozzi, chitarra

Oliver Von Essen, organo e pianoforte

L’Alexanderplatz Jazz Club di Roma,presenta, martedì 25 gennaio, New Experience Organ Trio con Mauro Salvatore, batteria, Luca Tozzi, chitarra e Oliver Von Essen, organo e pianoforte.Il gruppo propone per la maggior parte del repertorio,brani originali e arrangiamenti di famosi standard che coinvolgono gli spettatori perché la miscela latina, blues e jazz crea atmosfere coinvolgenti ed entusiasmanti. Il batterista Mauro Salvatore,esperienza trentennale, ha nell’intensità e nel groove,la sua stella polare,si distingue,inoltre, per la sua tecnica raffinata.Oliver von Essen, tedesco di nascita ha vissuto per anni a New York ed in giro per il mondo, collaborando con grandissimi artisti di fama internazionale. E’ il compositore del gruppo, la raffinatezza dei suoi suoni e la notevole tecnica con la mano sinistra fa si che pur essendo un trio in realtà il risultato sonoro è quello di un quartetto. Luca Tozzi, apprezzato chitarrista , anche lui ha vissuto per 15 anni a New York. La sua esperienza musicale lo porta a suonare con disinvoltura blues, jazz e latin, sempre con notevoli risultati di gusto e tecnica.

L’ALEXANDERPLATZ E’ SANIFICATO CON TECNOLOGIA ACTIVEPURE 24 ORE SU 24

Info e prenotazioni: 0686781296 (Dopo le 18)

349 977 0309 (WhatsApp)

prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com

www.alexanderplatzjazz.com