“Fughe”-Stagione concertistica dell’Accademia di Musica di Pinerolo

Prende il via martedì 11 gennaio la seconda parte della Stagione concertistica 2021/22 dell’Accademia di Musica di Pinerolo. Iniziata con i sette appuntamenti di PRELUDI, in programma nel 2021, prosegue ora nel 2022 con i nove concerti di FUGHE che affidano a importanti artisti di fama internazionale e a musicisti di grande maturità artistica il testimone di un cartellone che sempre di più sa distinguersi per una proposta di sorprendente varietà, capace di spaziare dalla letteratura cameristica al jazz, da concerti dedicati a compositori come Fauré e Bach al duo clarinetto e pianoforte.

Fughe inaugura martedì 11 gennaio alle 20:30 nella storica sala concerti di viale Giolitti, 7 a Pinerolo con il Trio Chagall, un prodotto DOP del nostro territorio cresciuto in Accademia, ma ormai avviato a una brillante carriera dopo i successi conseguiti in contesti molto diversi, dal Premio Trio di Trieste al talent dei Conservatori italiani Amadeus Factory.

La Stagione prosegue con appuntamenti di respiro internazionale.

Martedì 25 gennaio l’appuntamento è con uno dei più importanti ensemble italiani affermatisi a livello internazionale, il Quartetto di Cremona, erede della tradizione cameristica italiana con una carriera ventennale alle spalle.

Ospiti della Stagione concertistica sono anche Enrico Pace e Benedetto Lupo, tra i più importanti nomi del pianismo internazionale, entrambi docenti dell’Accademia. “è un grande onore sentirli suonare per noi a Pinerolo, abituati come sono ai più prestigiosi palcoscenici al mondo” ci tiene a sottolineare Laura Richaud, Direttore artistico della Stagione “Oltre ad essere pianisti d’eccezione, sono anche amatissimi dai nostri allievi dei corsi di perfezionamento”.

Il primo dei due concerti vede protagonista Benedetto Lupo con l’imperdibile Orchestra da Camera di Mantova domenica 6 marzo alle 17:30 al Teatro Sociale, mentre l’appuntamento con Enrico Pacee il grande violoncellista Sung-Won Yang è per martedì 26 aprile alle 20:30 nella sala concerti dell’Accademia di Musica.

Le sorprese di questa seconda parte del cartellone non finiscono qui.

Il mese di febbraio si apre all’insegna della modernità martedì 8 con una delle più affermate pianiste jazz, Rita Marcotulli, capace di portarci on the road col suo pianoforte tra standard, composizioni originali e improvvisazioni. Altrettanto nuovo è il repertorio proposto martedì 22 febbraio dal duo formato da Valentina Messa, pianista di grande maturità artistica, e dal clarinettista Michele Marelli, uno dei migliori solisti della sua generazione, collaboratore di compositori del calibro di Stockhausen, Lachenmann e Kurtag.

“In primavera sul palco ci sono altri docenti di perfezionamento dell’Accademia di Musica e questo ci rende molto orgogliosi“.

Martedì 22 marzo ha inizio il ciclo Da Bach a Bach che realizzerà su più stagioni l’integrale delle sonate bachiane, curato da Adrian Pinzaru nostro docente e primo violino del Delian Quartett e dalla pluripremiata pianista Costanza Principe.

Martedì 12 aprile il noto Trio Debussy che da anni tiene corsi di musica da camera presso la nostra Accademia e Simone Briatore, prima viola al Santa Cecilia oltre che nostro docente, suonano con Giulio Franchi, Matteo Gorrea e la soprano Laura Capretti in occasione del concerto dedicato al compositore Gabriel Fauré.

Altre rarità sono proposte nel gran finale in un recital di grande effetto affidato alla pianista Sofya Gulyak, erede della tradizione pianistica russa.

___________

TUTTI I CONCERTI IN ORDINE CRONOLOGICO: Trio Chagall (11/1); Quartetto di Cremona (25/1); Rita Marcotulli (8/2); Michele Marelli, Valentina Messa (22/2); Orchestra da Camera di Mantova, Carlo Fabiano, Benedetto Lupo (6/3); Adrian Pinzaru, Costanza Principe (22/3); Trio Debussy, Giulio Franchi, Simone Briatore, Matteo Gorrea, Laura Capretti (12/4); Sung-Won Yang, Enrico Pace (26/4); Sonia Gulyak (10/5).

___________

Tutti i concerti di FUGHE sono programmati alle ore 20.30 presso la sala concerti dell’Accademia di Musica (viale Giolitti, 7 – Pinerolo) tranne il concerto di domenica 6 marzo previsto alle 17:30 presso il Teatro Sociale (piazza Vittorio Veneto, 24 – Pinerolo)

Al fine di poter garantire la sicurezza e la salute di tutti, l’accesso ai concerti è possibile solo con GREEN PASS (tranne il concerto dell’11 gennaio per cui secondo normativa vigente verrà richiesto il super green pass) e con mascherina chirurgica o Ffp2.

La prenotazione è obbligatoria: 0121321040 | noemi.dagostino@accademiadimusica.it

Abbonamento: 100 € | Gift card 3 concerti: 40 € | Posto unico: 15 € Accademia di Musica | 18 € Teatro Sociale. Ridotto: 15, 12, 10, 5 €

L’attività concertistica dell’Accademia di Musica è realizzata con il contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo (Maggior sostenitore), Regione Piemonte, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con il contributo e il patrocinio di Città di Pinerolo, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino.