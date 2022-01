La bayadère – a favore della Fondazione Francesca Rava

Ancora una volta il Saint Damien è punto di riferimento per l’emergenza sanitaria e centro vitale di empowerment per i medici haitiani con la formazione dall’Italia, ora in remoto, in collaborazione con ospedali italiani d’eccellenza. Sono stati testati circa 1.000 bambini, di cui 150 ricoverati nel reparto covid appositamente allestito, ed è centro vaccinale con una campagna iniziata a giugno 2021.

Il Saint Damien è dotato, inoltre, dell’unico Cancer Center dell’isola, un reparto di chirurgia pediatrica, terapia intensiva e reparto Covid, Maternità e Neonatologia e un reparto malnutrizione, realizzato grazie al sostegno del Consorzio GranaPadano al fianco della Fondazione anche per l’aiuto nella sensibilizzazione per una corretta nutrizione nell’ottica del raggiungimento dell’Obiettivo 3 UN SD Goals, Salute e benessere per tutti e per tutte le età.

L’ospedale autoproduce l’ossigeno medicale di cui ha bisogno ma non è sufficiente. Il 65% del fabbisogno di energia è autoprodotto con pannelli solari per la sostenibilità ambientale e economica.