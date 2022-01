Riccardo Chailly sul podio della Stagione Sinfonica e della Filarmonica

Gennaio è un mese di appuntamenti sinfonici importanti, che coincidono con due ricorrenze di particolare rilievo per l’Orchestra scaligera: l’Orchestra del Teatro alla Scala debutta come formazione stabile cento anni fa, il 26 dicembre 1921, diretta in buca da Arturo Toscanini nel Falstaff inaugurale della prima stagione del neonato Ente Autonomo, protagonista Mariano Stabile.

Quarant’anni fa invece, il 25 gennaio 1982, Claudio Abbado porta sul palcoscenico il primo concerto della Filarmonica della Scala, in programma la Terza di Mahler con Lucia Valentini Terrani e il Coro diretto da Romano Gandolfi.

Il Direttore Musicale e Direttore Principale della Filarmonica Riccardo Chailly è sul podio per quattro serate nelle rispettive Stagioni.

Lunedì 17, mercoledì 19 e giovedì 20 gennaio per la Stagione Sinfonica proseguono i cicli dedicati alle Sinfonie di Beethoven e di Mahler con l’esecuzione delle rispettive prime Sinfonie.

Lunedì 24 (con prova aperta domenica 23) il M° Chailly inaugura invece la Stagione del Quarantennale della Filarmonica: in programma una prima assoluta di Giorgio Battistelli e pagine di Stravinskij e Čajkovskij (per informazioni www.filarmonica.it ).

Un’intervista al Maestro Chailly (a cura di Angelo Foletto) apre anche il numero speciale del Magazine Scaligero dedicato all’Orchestra in occasione dei due anniversari.

Il Magazine, online (https://www.teatroallascala.org/includes/booklets/Magazine-orchestre/mobile/index.html), sarà distribuito in sala in occasione dei concerti e ospita contributi di Mauro Balestrazzi, Paolo Besana, Oreste Bossini, Nicola Cattò, Carlo Maria Cella, Francesco Maria Colombo, Pierachille Dolfini, Andrea Estero, Giuseppe Ettorre, Marco Ferullo, Paolo Gallarati, Giovanni Gavazzeni, Enrico Girardi, Stefano Jacini, Gianluigi Mattietti, Fabrizio Meloni, Carla Moreni, Mattia Palma, Luisa Prandina, Benedetta Saglietti, Gianluca Scandola, Ernesto Schiavi, Anna Skerleva, Danilo Stagni e Andrea

Vitalini.

Stagione Sinfonica 2021 – 2022

Lunedì 17 gennaio ore 20 – turno A

Mercoledì 19 gennaio ore 20 – turno B

Giovedì 20 gennaio ore 20 – turno C

Filarmonica della Scala

Direttore Riccardo Chailly

Ludwig van Beethoven

Sinfonia n. 1 in do magg. op. 21

Gustav Mahler

Sinfonia n. 1 in re magg. “ Titan”

Prezzi: da 95 a 10 euro più prevendita

Info 02 72 00 37 44

https://www.teatroallascala.org/it/index.html