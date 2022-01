Teatro 7 Off, Quattro

Dal 20 al 22 e dal 26 al 28 gennaio al Teatro 7 Off di Roma, Ludovica Di Donato, Andrea Perrozzi, Ketty Roselli, Alessandro Salvatori sono i protagonisti di Quattro, di Adriano Bennicelli.

Andrea e Ketty stanno insieme, convivono e sono una coppia moderna e dinamica. Anche Alessandro e Ludovica stanno insieme, sono sposati e sono una coppia tranquilla e tradizionale. Fin qui tutto bene. Solo che Ketty ha bandito il glutammato e Andrea studia da agricoltore verticale, mentre Ludovica pratica il pianto terapeutico che fa bene alle mucose e Alessandro quando si innervosisce tattatara e invertebra. Ma il problema non è neanche questo. E’ che lui ama lei, che ama lui, che ama lei. Insomma, il problema non è uno… sono Quattro. Tutto comincia (anzi ri-comincia) quando, dopo essersi persi di vista per 15 anni, i quattro si ritrovano per una cena. Cosa può succedere dopo così tanti anni? Nella vita di queste persone sono più le conquiste o i rimpianti? Ma soprattutto, sarebbe meglio godersi la preziosa amicizia a quattro oppure è giusto far spazzare via ogni equilibrio dall’amore? La risposta, in effetti, non sarà così chiara. Al nuovo Teatro 7 Off va in scena una romantica commedia, piena di risate e colpi di scena, scritta da Adriano Bennicelli, per un cast di affezionatissimi del Teatro 7 e la regia, come sempre attenta alla comicità e al contenuto, di Michele La Ginestra. Una storia semplice come spesso sono semplici i sentimenti, un intreccio amoroso che ricorda le più esilaranti commedie degli equivoci con in più un’intelligente riflessione sulle incertezze e le paure che troppo spesso accompagnano le relazioni.

orario spettacoli: ore 21.00

biglietti: intero € 24,00; ridotto € 18,00 (prev. compresa)

botteghino: dal lunedì al sabato ore 11.00-21.00; domenica ore 16.30-18.00

