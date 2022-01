Teatro Sala Umberto, Non ci resta che… ridere

Dall’11 al 16 gennaio 2022 al Teatro Sala Umberto di Roma, va in scena Non ci resta che… ridere, la commedia di Antonio Grosso interpretata da Maria Bolignano, Francesco Procopio, Enzo Casertano, Giuseppe Cantore.

Un famoso trio comico degli anni ’90, dopo la loro divisione, si ritrova per una serie di circostanze ad una Reunion del loro gruppo famoso.

La storia narra le vicende di questo trio che dopo anni di fortuna calcando teatri, programmi televisivi e addirittura film per il cinema, si separa a causa di una “questione” d’amore, facendo sfumare per sempre la ricchezza sia economica e artistica di questo famoso gruppo.

Anni dopo, si ritrovano, a “furor di popolo”, invitati dal più grande impresario teatrale italiano a rimettere in piedi il famoso trio per il debutto al Gran Teatro di Roma e dopo varie indecisioni, contraddizioni e scontri, il trio arriva ad una decisione: ritorneranno in scena!

Vicende divertentissime ed emozioni fondate sull’amicizia, caratterizzano questa commedia scoppiettante, con un cast straordinario e divertentissimo.

SALA UMBERTO

martedì – venerdì h 21 / sabato h 17 e h 21 / domenica h 17

Via della Mercede, 50, 00187 Roma – prenotazioni@salaumberto.com

prezzo biglietto da 28€ a 17€ – disponibili su www.salaumberto.com – www.ticketone.it

Produzione OPERA

MARIA BOLIGNANO | FRANCESCO PROCOPIO ENZO CASERTANO | GIUSEPPE CANTORE in

NON CI RESTA CHE…RIDERE

Scritto e diretto ANTONIO GROSSO

scene LUIGI FERRIGNO

light designer LUIGI ASCIONE

grafica MAX LAEZZA

