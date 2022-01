Dal 25 al 30 gennaio il Teatro Vittoria Roma ospiterà Le isole del tesoro, pièce di e con Giuseppe Cederna scritta a quattro mani con Sergio Maifredi.

Partendo da Stevenson, un viaggio in mare tra avventurieri e pirati che diviene viaggio interiore arricchito dall’esperienza personale del lockdown.

Due isole. Quella inventata dalla fantasia di Stevenson e quella reale, in Grecia, dove Giuseppe Cederna fugge ogni volta che può, per ritrovare il ritmo del respiro, per mantenersi vivo e continuare a sognare.

Lo spettacolo è una festa alla gioia di narrare storie, le storie sono luci nel buio.

Giuseppe Cederna e Sergio Maifredi intrecciano il racconto di Stevenson con la vita dello scrittore, avventurosa quanto i suoi romanzi, in un gioco di specchi che ci riflette in un labirinto tra avventura reale e letteraria.

Un attore è impegnato nelle prove di un nuovo spettacolo, L’isola del tesoro di Stevenson, quando, improvvisamente, tutte le date saltano, le tournée si cancellano. Superato il primo smarrimento decide di partire: in momenti come questi la fuga è l’unico modo di mantenersi vivi e continuare a sognare. Parte per la sua isola greca, per ritrovarsi, per ritrovare il lavoro della terra, la bellezza dell’ospitalità mediterranea. E lì, comprenderà che quella è la sua isola del tesoro e che il suo destino, come quello di Stevenson è accendere luci nel buio, raccontare storie.

Così riprenderà le prove, trascinando noi spettatori nel ritmo serrato delle avventure di lupi di mare, capitani di lungo corso, pirati e ammutinamenti: una caccia al tesoro in mari lontani insieme al giovane Jim Hawkins, che da semplice mozzo diventa l’intrepido protagonista della spedizione, al feroce e leggendario pirata Long John Silver.

Dal 25 al 30 gennaio 2022

LE ISOLE DEL TESORO

da Robert Louis Stevenson di

Giuseppe Cederna e Sergio Maifredi con

Giuseppe Cederna

regia di

Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure