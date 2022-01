By

Al Teatro Biblioteca Quarticciolo in anteprima nazionale gratuita l’8 gennaio alle 21.00 e il 9 gennaio (ore 17.00) il primo studio per lo spettacolo UNA STORIA AL CONTRARIO diretto e interpretato da Elena Arvigo e tratto dal libro autobiografico della giornalista Francesca De Sanctis.

Lo studio è uno degli esiti di #TBQresidenze, il progetto di ospitalità alle compagnie avviato dal Teatro Biblioteca Quarticciolo durante i mesi di chiusura al pubblico.

In Una storia al contrario la vicenda privata di Francesca fa da sfondo alla storia di una generazione e alla complessa vicenda dell’Unità, il quotidiano fondato quasi 100 anni fa da Antonio Gramsci che nel 2017 sospende le pubblicazioni. Il personale, la famiglia, gli amori, i figli, la malattia si fonde con le vicissitudini di un mestiere e di una carriera da reinventare e ridefinire ad ogni passo. Francesca figlia, moglie e madre accompagna Francesca studentessa e poi giornalista tra le righe di questo racconto commovente e pieno di vitalità. Nonostante. Ogni piccola vittoria ha i suoi nonostante, ma, a saper guardare da vicino, sono proprio quegli ostacoli a rendere un racconto di vita unico e straordinario.

Francesca De Sanctis è giornalista professionista e critico teatrale. Dopo aver conseguito la specializzazione presso la Scuola di giornalismo dell’Università di Bologna ha collaborato con diverse testate nazionali fino ad approdare all’Unità. Già Vice Capo Servizio delle pagine di Cultura e Spettacoli del quotidiano fondato da Gramsci, dove ha lavorato dal 2002 al 2017, oggi scrive principalmente per l’Espresso e il Venerdì di Repubblica. Ha curato il programma “M” di Michele Santoro, andato in onda su Rai 3, e ideato e diretto per anni il Festival di teatro civile CassinoOff.

Elena Arvigo, attrice regista, nasce e cresce a Genova ed è considerata una delle più intense interpreti della scena contemporanea e tra le esponenti più interessanti del teatro indipendente italiano. Interprete di tanti ruoli del teatro classico, da Antigone a Giocasta e Andromaca e della drammaturgia contemporanea come per “4:48 Psychosis” – si è fatta spesso voce di storie al femminile che raccontano le vicende personali tra le righe della storia che scorre sullo sfondo- come nei “Diari della guerra: il dolore” da Marguerite Duras e i “Monologhi dell’Atomica” da Svetlana Aleksievich e Kyoko Hayashi.

Ingresso libero

NB: La partecipazione agli eventi richiede l’esibizione del green pass rinforzato, dai 12 anni in su, e l’uso della mascherina ffp2 secondo le normative covid 19 vigenti.

Teatro Biblioteca Quarticciolo

Direzione Giorgio Andriani, Antonino Pirillo, Valentina Marini

Consulenza culturale Valentina Valentini

Luogo spettacolo:

via Ostuni 8 – 00171 Roma

N.B. La partecipazione agli eventi richiede l’esibizione del super green pass rinforzato dai 12 anni in su, e l’uso della mascherina fpp2 secondo le normative covid 19 vigenti.

Info:

tel 06 69426222 biglietteria@teatrobibliotecaquarticciolo.it

Botteghino:

aperto tre ore prima dell’orario di spettacolo

Biglietti :

Prevendite disponibili su ciaotickets.com e nelle rivendite autorizzate

Tariffe:

Intero 12€ – ridotto 10€ (over 65, under 24, Convenzioni) – Ridotto 7€ (under 12)

Nuove Generazioni 2 persone 15€

Spettacoli per le Scuole 7€

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per Incontri e Convegni e per lo studio Una storia al contrario

Spaghettata con Fassbinder 5€

