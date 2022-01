VERSUS Risott vs Casseula al Teatro Oscar – Milano

Mercoledì 12 gennaio 2022 – ore 20.30

TEATRO OSCAR – Via Lattanzio 58/a, Milano

VERSUS Risott vs Casseula

Con Giancarlo Morelli e Claudio Sadler

Arbitra Gabriele Principato

VAR Giacomo Poretti

Regia Paolo Bignamini

Produzione Teatro De gli Incamminati/ deSidera Teatro Oscar

Un nuovo ring per una sfida tutta da gustare: con Risott VS Casseula interverranno sul palco del Teatro Oscar Giancarlo Morelli (di Morelli Ristorante, una Stella Michelin) e Claudio Sadler (di Ristorante Sadler, 1 Stella Michelin – 2 forchette Gambero Rosso), una coppia di chef rinomati che si scontreranno scherzosamente a difesa dei due piatti della grande tradizione culinaria milanese. Arbitro della contesa sarà il critico gastronomico Gabriele Principato, autore della rubrica Cook per il Corriere della Sera. Infine, come in ogni sfida che si rispetti non potrà mancare il VAR, ruolo affidato al direttore Giacomo Poretti.

