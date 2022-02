Mette le ali l’album “As You Want.” dell’Escher Quintet, nuovo progetto corale del trombettista jazz Franco Baggiani. A poche settimane dall’uscita, il disco è in rotazione su decine di radio e centinaia di playlist. E grazie a un accordo con la multinazionale Believe Digital, da oggi, si può ascoltare su ben 350 piattaforme streaming: da Spotify a Google Play, da Apple Music a Deezer.

“As You Want.” presenta nove brani pervasi da atmosfere davisiane, be bob e hard bop che il quintetto rivisita completamente, proiettandole nel presente e nel futuro.

Nato all’interno di Officine Sonore Fiorentine – associazione che promuove lo sviluppo e la diffusione della musica jazz – Escher Quintet allinea Franco Baggiani alla tromba, Stefano Negri al sax, Giovanni Cifariello alla chitarra, Bernardo Sacconi al contrabbasso e basso elettrico e Cosimo Marchese alla batteria. Tutti musicisti fiorentini d’anagrafe ma cosmopoliti per professione, attivi da anni sulle scene italiane ed europee. Riunirsi non è stato facile, le registrazioni si sono svolte nell’arco di due anni, complice anche la pandemia.

I nove brani, tutti originali, portano la firma di Franco Baggiani, Stefano Negri e Bernardo Sacconi, che qui delineano modi diversi di comporre. Nella title track che apre il disco, “As You Want.”, si scorgono lo skyline di New York, richiami a hard bop e be bop. “Luciano” ha un andamento swing e sono le note che Stefano Negri ha scritto in ricordo del padre. Schegge di Lester Bowie e Art Ensemble of Chicago, Ornette Coleman affiorano da “Honey”.

“Succede” è una ballad in stile anni ’50 e un omaggio alla tradizione afro-americana. “Escher” ha tracciato la via a tutto il progetto, traducendo in vibrazioni le asimmetrie dell’artista olandese. E ancora, il blues anomalo “Abdullah’s Blues”, “Eyes in Rain”, storia di un amore che finisce, “Countdown To Lockdown”, scritta nei momenti bui della pandemia e “FB Theme”, la traccia più sperimentale, che Franco Baggiani ha pescato dal proprio repertorio – “Step One” del 1998 – per donarle una nuova dimensione.

“As You Want.” è stato registrato da Riccardo Innocenti negli studi del Ghire’s Garage ed è prodotto da Sound Records. Caso ormai raro, c’è un mecenate: il disco esce grazie al contributo della società DaL Lago TTC di Altavilla Vicentina.

FRANCO BAGGIANI

Trombettista fiorentino d’origine ma da tempo cittadino del mondo, Franco Baggiani è attivo dalla metà degli anni Ottanta.

Ha collaborato con musicisti di varie estrazioni come Stefano Bollani, Paolo Fresu, Irene Grandi, Stefano Cocco Cantini, Fernando Marco, Dave Mitchell, Freak Anthony, David Riondino, Luigi Cinque e molti altri.

Ha pubblicato 32 album – di cui 17 a suo nome – che spaziano dal jazz più tradizionale al jazz-funk, al free jazz, alla musica elettronica e d’avanguardia.

Ha fondato ed è stato direttore di numerose band e big band, fra le quali Urbanfunk, Dynamics, Sound Orchestra, Sunrise Big Band.

Trombettista, direttore d’orchestra e compositore, ha collaborato con numerose compagnie teatrali e proposto le sue composizioni e i suoi arrangiamenti in club, festival e teatri in tutta Italia e in Europa: dal Castellón Jazz Festival all’International Jazz Festival di Benicassim, dal Festival del Jazz di Saint Genis Laval al Dresda Summer Jazz Fest, al Veneto Jazz Festival e molti altri.

Brani AS YOU WANT.

1) As You Want

2) Luciano

3) Abdullah’s Blues

4) Honey

5) Succede

6) Escher

7) Eyes in Rain

8) Countdown To Lockdown

9) FB Theme

