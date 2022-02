Al Teatro Sociale di Camogli “Le verità di Bakersfield” con Marina Massironi e Giovanni Franzoni

La serata di venerdì 11 febbraio al Teatro Sociale di Camogli si accende alle 21:00 ed è nel nome della prosa. Sul palco “Le verità di Bakersfield”, lo spettacolo scritto nel 2012 dal pluripremiato autore statunitense Stephen Sachs (con titolo originale “Bakersfield Mist”) e prodotto in Italia da Nidodiragno e CMC-Pickford. La regia della serata è affidata a Veronica Cruciani, e protagonisti in scena saranno Marina Massironi (nota anche per la lunga collaborazione artistica avuta con il trio Aldo, Giovanni e Giacomo) e Giovanni Franzoni, rispettivamente nei panni di Maude e Lionel.

La storia, che è a cavallo tra una commedia e un dramma comico, è ispirata a fatti realmente accaduti, e chiama in causa non poche questioni, creando domande vitali su ciò che rende l’arte e le persone veramente autentiche. Quali sono il valore e il senso dell’arte, o più in generale della vita, così misteriosamente sorprendenti e complessi da prevedere?

Ecco i dettagli della trama. A Bakersfield, nella caotica roulotte di una cinquantenne disoccupata di nome Maude e che appare come una donna ormai vinta dall’esistenza tra un marito violento e un figlio suicida, si nasconde un presunto quadro di Jackson Pollock. Da New York arriva Lionel, esperto d’arte a livello mondiale che si definisce un “cacciatore di falsi”: il suo compito è fare l’expertise dell’opera che, in caso di autenticazione, potrebbe cambiare per sempre la vita di Maude. Così due vicende umane lontanissime si incontrano e si scontrano, instaurando un dialogo brillante e rivelatore, sullo sfondo, della realtà statunitense così percorsa da forti divari sociali.

Il dialogo si svolge interamente tra le cianfrusaglie della casa-roulotte e marca la grande differenza culturale dei due, ma nel prosieguo dell’incontro Maude si rivela meno sprovveduta di quanto appare e la posizione di Lionel sempre più fragile, in una sorta di ribaltamento di ruoli che porta all’epilogo della vicenda. Il dialogo infatti cambierà le loro vite, spingendoli a mettere in discussione la verità o la falsità dei loro rapporti sociali, fino a cambiare radicalmente il loro punto di vista sul mondo.

Possiamo pronunciare la parola verità? Chi decide che cosa è vero e che cosa è falso? Come si costruisce una verità a cui tutti credono fino a fare pensare che sia la realtà? Queste domande escono dalla trama della rappresentazione e investono più in generale tutto il mondo del teatro, dove la verità è una costruzione, una finzione paradossalmente necessaria.

INFO

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedì al venerdì tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura.

Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket: https://www.vivaticket.com/it?qubsq=7ddab9b3-bd3c-470d-8342-d901ffa848db&qubsp=afe9e9a9-9692-40f6-89a6-84938c90d566&qubsts=1644322356&qubsc=bestunion&qubse=viva2prod1221&qubsrt=Safetynet&qubsh=d6763790ed5cddb5c15d078dac66424b

Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it

I Canali social del teatro

FB: https://www.facebook.com/teatrosocialecamogli/

IG: https://www.instagram.com/teatrosocialecamogli/?hl=it

Teatro Sociale Camogli, Piazza Giacomo Matteotti 5

Informazioni: www.teatrosocialecamogli.it